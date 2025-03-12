Путін відмовиться: експерт пояснив, як розвиватимуться події на основі вимог росіян

Як раундів переговорів, так і зустрічей може бути багато і триватиме цей процес довго.

Очільник Кремля Володимир Путін відмовиться йти на мирну угоду та 30-денне припинення вогню.

Про це військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник сказав в етері на Армія TV.

За словами Черника, вимоги Путіна відомі вже зараз: чотири українських області, так звана "денацифікація", а також повернення російської мови на законодавчому рівні.

"Церква. І найголовніше - роззброєння. На мій особистий погляд - саме це для них є головним елементом. Розуміючи, що вони ніколи не відмовляться від України, бо як казав Ленін: "Втратити Україну, це втратити голову"... Ми основа їхнього наддержавного статусу. То це тільки перерва. Чи росіяни у цьому раунді це приймуть? - На мій погляд, не приймуть", - сказав Черник.

За його словами, з боку Путіна "буде відмова і буде наступний раунд".

"Ми трохи викинули з увагу те, що відбулося у Сирії. Там відбулося повстання алавітів. Не сумніваюся, що це зробили російські та іранські спецслужби. І пригадуємо, ще з 2015 року ціла низка терактів по території Європи, США в тому числі... І вони, на мій погляд, спробують зіграти у темну. А як знову в темну хитне маятник, у специфіці, логіці Трампа, на цю хвилину вгадати дуже важко", - додав Черник.

Він вважає, що "раундовість" переговорів може бути дуже довгою, бо раніше американці і Талібан сиділи більше року за столом переговорів.

Нагадаємо, на думку західних оглядачів, зокрема з Financial Times, Кремль хоче обдурити Білий дім і укласти угоду, яка, на думку американської команди, виглядає так, начебто Трамп отримує те, що хоче.

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