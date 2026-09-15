Путін відмовляється від енергетичного перемир’я: у FT розкрили деталі

Путін / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито погодилися на енергетичне перемир’я, одна російська сторона виступає проти такого кроку.

Про це пише Financial Times.

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За інформацією видання, Путін вважає, що зимові атаки на українську енергосистему можуть посилити тиск на українську владу та змусити Київ піти на поступки. Financial Times посилається на власні джерела.

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Україна протягом кількох місяців виступала за взаємне припинення ударів по енергетичних об’єктах, портах та іншій критичній інфраструктурі. Однак Москва досі відкидала такі пропозиції.

Водночас заява президента США Дональда Трампа про начебто досягнуту між Україною та Росією домовленість пролунала раніше, ніж була укладена будь-яка офіційна угода.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Україна та РФ фактично погодилися на енергетичне перемир’я.

Ми раніше інформували, що питання можливого енергетичного перемир’я між Україною та Росією наразі опрацьовується, однак остаточної угоди сторони ще не досягли.

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