Путін відмовився від миру і назвав нові цілі війни: під загрозою не лише Донбас

Володимир Путін. / © Associated Press

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Диктатор РФ Володимир Путін відхилив дві нещодавні пропозиції України щодо припинення вогню, продовжуючи наголошувати на власній непохитності щодо вступу в добросовісні переговори.

Про це повідомили аналітики Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті американські фахівці зауважують: «фюрер» стверджував, що Київ запропонував Москві взаємне припинення вогню щодо ударів на далеку дистанцію, а також в районах за межами Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей — по суті, припинення бойових дій у Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. В ISW зауважують, що це перша публічна згадка про ці українські пропозиції щодо припинення вогню.

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Путін відмовився від перемир’я

«Однак Путін неявно відхилив ці дві угоди про припинення вогню, заявивши, що Росія не зацікавлена ​​в наданні Україні такого „порятунку“. Він стверджував, що Київ нібито ініціював пропозиції, адже російські удари на далеку дистанцію є більш потужними і руйнівними для України, ніж удари ЗСУ на далеку дистанцію для країни-агресорки, і тому що українські сили хочуть компенсувати нестачу людських ресурсів, вивівши війська з деяких районів лінії фронту та передислокувавши ці сили до Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей», — йдеться у звіті.

Водночас американські аналітики зауважують, що відхилення Путіним двох нових пропозицій щодо припинення вогню є ще одним прикладом того, як Київ ініціює, а Москва відхиляє, заходи щодо припинення війни.

Окрім того, зауважують в ISW, Путін і російські чиновники продовжують публічно демонструвати свою відданість початковим воєнним цілям Росії, головною метою яких є «остаточне захоплення Донбасу та Новоросії», і що російські сили зроблять «все» для досягнення всіх його воєнних цілей.

Окрім того, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що «фюрер» чітко окреслив позицію РФ щодо України у своєму виступі у червні 2024-го, в якому Путін вимагав виведення ЗСУ з контрольованої Україною території в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також відмови Києва від своєї мети вступу до НАТО до початку переговорів — вимоги, які фактично рівносильні повній капітуляції України.

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Також заступник голови Комітету з питань оборони Держдуми Олексій Журавльов аналогічно заявив, що Москва зможе забезпечити свою безпеку лише тоді, коли Україна «перестане існувати».

Ситуація на фронті — заяви Путіна

В Інституті акцентують на тому, що Путін продовжує сильно перебільшені заяви про просування свого війська, які не відповідають реаліям поля бою. Зокрема, на фортечному поясі в Донецькій області, включаючи Лиман, Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівку та Добропілля

Крім того, Путін стверджував, що елементи російських військ очистили більшу частину Лиману; просунулися до Миколаївки; перебувають приблизно за вісім-дев’ять кілометрів від Слов’янська і за чотири кілометри від Краматорська.

«ISW отримала докази, що дозволяють оцінити, що російські війська зберігають присутність (шляхом просування або інфільтрації) у 4,3 відсотка Лиману, і що російські війська просунулися приблизно на 12 кілометрів від Миколаївки, 19 кілометрів від Слов’янська та 14 кілометрів від Краматорська», — йдеться у звіті.

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Так, Володимир Путін прагне побудувати наратив про нібито повсюдний військовий успіх окупантів та створити уявлення, мовляв, українські удари «абсолютно» не впливають на операції Росії на передовій.

Нагадаємо, днями Володимир Путін зробив різку заяву про переговори, зухвало наголосивши, мовляв, Росія не дозволить Україні «нав’язати свої умови». Бо нібито у плани Кремля «порятунок київського режиму не входить». Натомість, висловився «фюрер», головне завдання РФ — «повністю звільнити Донбас і Новоросію».

Дата публікації 12:18, 29.06.26 Кількість переглядів 83 Путін читав відповіді з суфлера під час інтерв’ю

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