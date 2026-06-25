Диктатор Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Путін не демонструє готовності до переговорів та відкинув останні мирні пропозиції президента України Володимира Зеленського, які підтримали Сполучені Штати.

Про це заявив заступник державного секретаря США з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних питань та свободи віросповідання Джеремі Левін під час дискусії YES Dinner Discussion напередодні Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2026), інформує УНІАН.

За словами американського дипломата, наразі саме Сполучені Штати виконують роль головного посередника між сторонами війни, оскільки жодна інша країна не має достатнього впливу для виконання такої місії.

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«Ми бачили, Путін досі не бажає сідати за стіл переговорів. Ви згадали деякі нещодавні запити Зеленського, які ми вітаємо, але Путін їх відхилив. І тому Президент Трамп поставив себе в складну позицію, бо він піклується про досягнення справжнього миру для народу України та для регіону й для Європи в цілому», — сказав політик.

Левін наголосив, що найкращим сценарієм для України залишається досягнення довготривалого, справедливого та стійкого миру. Водночас, за його словами, Кремль продовжує блокувати кроки, які могли б наблизити врегулювання війни дипломатичним шляхом.

Представник Держдепартаменту зазначив, що така позиція диктатора Путіна створює додаткові труднощі для адміністрації президента США Дональда Трампа, яка декларує намір сприяти якнайшвидшому завершенню війни.

За словами дипломата, попри складну ситуацію, Вашингтон продовжить підтримувати Україну в переговорному процесі та працюватиме над зміцненням позицій Києва перед можливим початком офіційного діалогу з Росією.

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Водночас Левін звернув увагу на ситуацію на фронті, яка, за його оцінкою, розвивається на користь України. Він зазначив, що завдяки ударам по військових об’єктах у глибокому тилу РФ та діям Сил оборони на передовій українська армія змогла перехопити стратегічну ініціативу.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зухвало заявляє, що завершення війни, яку вони розпочали в Україні «можливо вирішити політико-дипломатичними методами».

Ми раніше інформували, що у Держдепі США вважають, що Україна перехопила ініціативу та виграє війну.

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