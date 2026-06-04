Путін відповів, чи готовий піти на угоду з Україною

Путін цинічно заявив про готовність завершити війну «мирними засобами» / © Associated Press

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Російський диктатор Путін неочікувано заявив, що готовий до переговорів і навіть може розглянути компроміси.

Заяву диктатора передають російські пропагандистські ЗМІ.

За словами глав «контроль Росії над Донбасом» та укладання угоди з Україною не суперечать один одному.

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«По-перше, одне іншого не відкидає — контролювати весь Донбаський регіон і укласти „угоду“ — не суперечить один одному», — сказав Путін, відповідаючи на запитання, чи хоче він контролювати весь Донбас або чи готовий укласти угоду.

Також диктатор вкотре згадав про минулорічні переговори з Трампом на Алясці і заявив, що «готовий піти на компроміси, обумовлені в Анкориджі». Водночас, одразу уточнив, що потрібно змусити, аби на них погодився Київ.

«Росія, безумовно, готова і хоче домовитися з Україною мирними засобами на базі Анкоріджу», — додав воєнний злочинець.

Крім того, Путін заявив, що українська влада нібито не готова до припинення війни через «внутрішньополітичну ситуацію».

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«Правлячі кола у Києві не зацікавлені у реальному припиненні бойових дій, бо у них не буде хороших перспектив утримати владу», — цинічно заявив диктатор, який, за однією з версій, сам затіяв війну, аби втримати владу і консолідувати росіян проти «зовнішнього ворога».

Зауважимо, що сьогодні про переговори на Алясці згадував посіпака Путіна, глава МЗС РФ Лавров. Він стверджував, що на зустрічі в Анкориджі 15 серпня минулого року Путін «прийняв пропозиції президента Трампа, які стосувалися першочергових кроків, які б дозволили зупинити бойові дії і розпочати переговори з усіх аспектів політичного врегулювання».

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