Путін відповів на заяву Трампа про "паперового тигра": як виправдовувався

Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін рішуче відкинув припущення, що Росію можна вважати «паперовим тигром». Свою відмову від такого ярлика він пояснив тим, що, за його словами, Кремль воює не лише з українською армією, а фактично «з усім блоком НАТО».

Про це він заявив на пленарному засіданні XXII щорічної зустрічі Міжнародного дискусійного клубу «Валдай».

«„Паперовий тигр“… Я ж сказав, що Росія всі ці роки воює не із ЗСУ, не з Україною, а воює практично з усіма країнами НАТО», — заявив Путін.

«Що тоді саме НАТО?»

Російський глава поставив риторичне запитання, щоб підкреслити самовпевненість своєї армії:

«Якщо ми воюємо з усім блоком НАТО й так рухаємося, просуваємося, впевнено почуваємося, це „паперовий тигр“? Що тоді саме НАТО? Воно чим тоді є?»

Путін також зазначив, що Збройні сили України отримують від Заходу зброю «скільки потрібно, стільки й постачають», проте це, на його думку, не заважає Росії «просуватися».

Президент Росії додав, що «дуже спокійно» ставиться до таких критичних висловлювань і відхилив пропозицію подарувати експрезиденту США Дональду Трампу паперовий виріб у вигляді тигра.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів про свою розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо повномасштабної війни, яку Росія четвертий рік поспіль веде проти України. За словами Трампа, він прямо вказав Путіну на неефективність його армії та взяв під сумнів військову міць Росії.

Трамп назвав «тупим» Дмитра Медведєва. Він заявив, що наказав розмістити два атомні підводні човни поблизу Росії у відповідь на агресивні зауваження скандального російського експрезидента.