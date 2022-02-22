Путін відповів, як далеко можуть зайти російські війська на Донбасі

Путін відповів, як далеко можуть зайти російські війська на Донбасі

Президент РФ сказав, що передбачати конкретну канву можливих дій взагалі неможливо.

Президент Росії Володимир Путін дав відповідь на запитання журналіста про те, як далеко можуть війська РФ після того, як офіційно зайдуть на Донбас.

Про це очільник Кремля сказав на пресконференції у вівторок, 22 лютого.

"Я не сказав, що війська туди (на Донбас – ред.) підуть після нашої з вами зустрічі тут. Друге – передбачати конкретну канву можливих дій взагалі неможливо. Це залежить від конкретної ситуації, яка складається на місці", – відповів Путін.

Російський президент також відповів на запитання журналістів про те, чи можна залишатися на боці добра, вдаючись до військової сили.

"Що стосується питання, чи треба все вирішувати силою, то чому ви вважаєте, що добро має бути безсилим? Я так не вважаю. Добро передбачає можливість себе захищати. З цього і будемо виходити", ­– сказав Путін.

Нагадаємо, увечері 22 лютого Рада Федерації Росії задовольнила звернення Путіна та дозволила використання армії за кордоном.

Цього ж вечора президент РФ заявив, що Росія надаватиме війському допомогу терористичним "ДНР" та "ЛНР".

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