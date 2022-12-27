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Путін відправив Медведєва до Китаю, щоб помститись Сі Цзіньпіну - російський опозиціонер

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Путін відправив Медведєва до Китаю, щоб помститись Сі Цзіньпіну - російський опозиціонер

Фото: Associated Press

Путін хоче добитись від Китаю посиленої співпраці.

Російський диктатор Володимир Путін відправив "запасного президента" Медведєва до Китаю, щоб помститись Сі Цзіньпіну. 

Про це у коментарі "24 каналу" сказав російський опозиціонер Геннадій Гудков. 

Гудков зауважив, що зустрічі з Путіним тет-а-тет зараз проводять лише лідери бідних африканських держав. Він додав, що ймовірно Сі Цзіньпін теж не хотів зустрічатись з диктатором, а тому порадив Путіна прислати когось замість себе. 

"Він сказав: присилай якогось "молодшого брата", і я з ним про щось поговорю. Його відправили в Китай. Путін таким чином помстився Сі Цзіньпіну, який зустрівся з "нулем" – з від'ємною величиною в російській політиці", - зауважив російський опозиціонер. 

Путін хоче схилити Китай до більшої співпраці, проте там не готові долучатись до міжнародного вигнанця. 

Візит Медведєва до Китаю: що відомо 

21 грудня, Медведєв в Пекіні зустрівся з Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили двосторонні взаємодії стратегічного партнерства між країнами у всіх сферах, а також міжнародні питання, зокрема і війну в Україні. "Запасний президент" нібито передав китайському лідеру "послання від Путіна". 

Згодом стало відомо, що Сі Цзіньпін заявив заступнику голови Ради Безпеки Росії Дмитру Медведєву, що його країна хотіла б бачити мирні переговори щодо України.

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Дата публікації
Перегляди
1477
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