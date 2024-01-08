Путін відправив ядерну зброю до Білорусі, яку розгортають поряд із кордонами НАТО – WSJ

Автори статті вважають, що Путін хоче налякати НАТО задля припинення військової підтримки України.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наприкінці грудня 2023 року заявив, що Росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї у його країні. Заява Лукашенка прозвучала на тлі посилення Росією погроз на адресу заходу.
Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.
У матеріалі вказано, що чиновники зі США не надають повної інформації щодо своїх розвідувальних даних про передавання Росією ядерної зброї до Білорусі, і цілком можливо, що Лукашенко блефує.
Однак у липні 2023 року Розвідуправління Міністерства оборони США заявило, що немає "жодних підстав сумніватися" в заявах президента РФ Володимира Путіна про відправлення ядерної зброї до Білорусі.
"Федерація американських вчених проаналізувала розвідувальні дані з відкритих джерел, зокрема відеоматеріали Міністерства оборони Білорусі, і дійшла висновку, що авіабаза "Ліда", розташована за 40 кілометрів від литовського кордону, і єдине крило білоруських ВПС, оснащене літаками Су-25, є найбільш вірогідним кандидатом на виконання нової місії Білорусі з "ядерного обміну" з Росією", – йдеться в публікації WSJ.
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Автори статті звернули увагу на те, що заява Лукашенка пролунала в той час, коли Росія посилює свої погрози на адресу Заходу. Так, нещодавно Путін заявив, що "будуть проблеми" з Фінляндією після того, як НАТО "втягнуло" Гельсінкі до Альянсу.
Окрім того, в листопаді 2023 року заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв назвав Польщу "ворогом", який може втратити свою державність.
"Провокаційний ядерний крок Путіна в Білорусі є нагадуванням про те, що стоїть на кону в Україні", – зазначається у матеріалі WSJ.
Нагадаємо, 26 грудня Лукашенко заявив, що до Білорусі вже доставили всю ядерну зброю з Росії, яку планували. Сталося це на початку жовтня 2023 року.
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