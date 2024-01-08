Путін відправив ядерну зброю до Білорусі, яку розгортають поряд із кордонами НАТО – WSJ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наприкінці грудня 2023 року заявив, що Росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї у його країні. Заява Лукашенка прозвучала на тлі посилення Росією погроз на адресу заходу.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

У матеріалі вказано, що чиновники зі США не надають повної інформації щодо своїх розвідувальних даних про передавання Росією ядерної зброї до Білорусі, і цілком можливо, що Лукашенко блефує.

Також читайте Путін може застосувати ядерну зброю по території НАТО – ексаналітик ЦРУ

Однак у липні 2023 року Розвідуправління Міністерства оборони США заявило, що немає "жодних підстав сумніватися" в заявах президента РФ Володимира Путіна про відправлення ядерної зброї до Білорусі.

"Федерація американських вчених проаналізувала розвідувальні дані з відкритих джерел, зокрема відеоматеріали Міністерства оборони Білорусі, і дійшла висновку, що авіабаза "Ліда", розташована за 40 кілометрів від литовського кордону, і єдине крило білоруських ВПС, оснащене літаками Су-25, є найбільш вірогідним кандидатом на виконання нової місії Білорусі з "ядерного обміну" з Росією", – йдеться в публікації WSJ.

Читайте провідні новини дня:

Автори статті звернули увагу на те, що заява Лукашенка пролунала в той час, коли Росія посилює свої погрози на адресу Заходу. Так, нещодавно Путін заявив, що "будуть проблеми" з Фінляндією після того, як НАТО "втягнуло" Гельсінкі до Альянсу.

Окрім того, в листопаді 2023 року заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв назвав Польщу "ворогом", який може втратити свою державність.

"Провокаційний ядерний крок Путіна в Білорусі є нагадуванням про те, що стоїть на кону в Україні", – зазначається у матеріалі WSJ.

Нагадаємо, 26 грудня Лукашенко заявив, що до Білорусі вже доставили всю ядерну зброю з Росії, яку планували. Сталося це на початку жовтня 2023 року.

Читайте також: