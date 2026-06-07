Путін відправив до Києва таємного переговорника-бізнесмена: що відомо про секретні перемовини

Юрій Ушаков / © Getty Images

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Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що російський підприємець, який у травні їздив до Києва і перед цим радився з Володимиром Путіним, є “достатньо відомим”.

Про це Ушаков сказав у коментарі російському журналісту Павлу Зарубіну, проте, ім’я бізнесмена він не назвав.

“Російський підприємець, який їздив до Києва у травні та радився з Путіним, досить відомий”, – заявив Ушаков.

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За словами представника Кремля, йдеться про підприємця, який перед поїздкою до Києва контактував із Путіним. Водночас Ушаков не став уточнювати, яку саме роль цей бізнесмен міг виконувати та з ким зустрічався в українській столиці.

Російський бізнесмен у Києві: що відомо

Раніше Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що наприкінці травня йому зателефонував “один із представників російських бізнес-кіл” і повідомив, що його запросили до Києва.

Російський диктатор не розкрив імені співрозмовника, однак заявив, що давно його знає та вважає “порядною людиною”, якій довіряє.

За версією Путіна, цей бізнесмен нібито їздив до Києва та зустрічався з людиною, яка була автором листа від президента України Володимира Зеленського.

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“Він поїхав до Києва і зустрічався з цим паном — автором цього листа. У нього там у резиденції”, — заявив Путін.

Народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що цим бізнесменом міг бути російський мільярдер Роман Абрамович. За його словами, Абрамович нібито приїжджав до Києва, щоб зустрітися із Зеленським і передати інформацію Путіну.

Офіційного підтвердження цієї інформації з українського боку наразі немає.

Переговори з РФ: останні новини

4 червня президент України Володимир Зеленський вперше опублікував відкритого листа до Путіна. У ньому український лідер наголосив, що війна стала наслідком політичного вибору Кремля, та запропонував повне припинення вогню на фронті.

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Зеленський також зазначив, що нинішня лінія бойового зіткнення може стати відправною точкою для дипломатичного врегулювання війни.

Після цього у Кремлі заявили, що послання “взяли до уваги”. Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що “мирні переговори на паузі”, а їхнє можливе поновлення, за його словами, “залежить від Києва”.

Пізніше господар Кремля заявив, що нібито Росія готова досягти угоди з Україною про припинення війни, але вона має ґрунтуватися на непідтверджених домовленостях, яких Путін та президент США Дональд Трамп нібито досягли під час саміту на Алясці. З його слів, Москва буцімто готова прийняти компроміси, які американські та російські чиновники обговорювали під час того саміту.

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