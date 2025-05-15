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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Путін відправив до Стамбула делегацію, яка не зможе ухвалювати рішення: деталі Reuters

Делегацію РФ очолює радник кремлівського “фюрера” Володимир Мединський.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Диктатор Російської Федерації Володимир Путін відправив до Туреччини на переговори делегацію, представники якої не мають повноважень ухвалювати будь-які рішення.

Про це повідомляє видання Reuters.

Видання наголошує, що 11 травня Путін запропонував прямі переговори з Україною в Стамбулі. Український президент відповів, що чекатиме на “фюрера”.

"Але після того, як світ кілька днів гадав про плани Путіна, Кремль пізно ввечері в середу оприлюднив склад делегації, до якої Путін не входив", - пише Reuters.

Делегацію країни-агресорки очолює радник кремлівського “фюрера” Володимир Мединський. До складу увійшли заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, заступник міністра оборони Олександр Фомін та очільник військової розвідки Ігор Костюков.

Джерело, яке брало участь з української сторони в переговорах у Стамбулі в березні 2022-го повідомило, що у Мединського, який тоді також очолював російську команду, немає суворих повноважень для ухвалення рішень.

"Найголовніше, що люди, які фактично сидітимуть за столом, не є ключовими гравцями", - сказав співрозмовник видання.

Нагадаємо, видання Bloomberg писало про те, що Путін призначив чиновників "нижчої ланки" для переговорів в Стамбулі. Відсутність диктатора “зробила б будь-який саміт безглуздим”. Зокрема, враховуючи той факт, що посадовці нижчого рівня вже зустрічалися в Саудівській Аравії в березні, але не досягли жодних результатів.

Український президент Володимир Зеленський, який перебуває в Анкарі, заявив, що рівень російської делегації схожий на бутафорський. Глава держави наголосив на тому, що Києву невідомо, який мандат мають представники Росії.

Наразі триває зустріч Зеленського з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Вже від цих переговорів буде залежати, "які будуть подальші кроки". Зокрема, чи зустрінеться Зеленський з російською делегацією.

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