Путін відреагував на санкції проти Росії: що заявив

Президент Росії Володимир Путін прокоментував свою позицію щодо нових санкцій, запроваджених проти РФ. Він заявив, що це суттєво не вплине на економіку країни.

Про це передають російські ЗМІ.

«Нові санкції США — це спроба чинити тиск на Росію», — заявив Путін.

Також він розповів, як санкції вплинуть на Росію.

«Нові санкції суттєво не позначаться на нашому економічному самопочутті», — заявив Путін.

Російський лідер також висміяв окремі обмеження. Він навіть пожартував про скасування «постачань унітазів» із Євросоюзу до РФ.

«Це їм дорого обійдеться», — пожартував Путін, натякаючи на можливі втрати європейських виробників.

Коментуючи нові обмеження США, він назвав їх спробою тиску на Росію та наголосив, що жодна країна, яка себе поважає, не діє під тиском.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки найближчим часом планували активно просунути питання запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

До того ж країни Європейського Союзу досягли політичної згоди щодо ухвалення 19-го пакету санкцій проти Російської Федерації.

Також повідомлялося, що європейські країни спільно з Україною готують пропозицію для закінчення війни Росії проти України, яка складається з 12 пунктів.