Путін відреагував на Tomahawk для України: погрожує "приголомшливою відповіддю"
Путін назвав ескалацією бажання України отримати Tomahawk і вдався до звичних погроз через далекобійну зброю.
Російський диктатор Путін наляканий можливістю отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk, тому знову вдався до звичних шантажу і погроз.
Про це глава Кремля сказав на пресконференції сьогодні, 23 жовтня.
Розмови про можливість постачання ракет Tomahawk Україні і заяви президента України Зеленського, що Україна може отримати ці ракети диктатор цинічно назвав «спробою ескалації». Хоча сам він обстрілює і атакує Україну з усіх видів зброї, крім ядерної.
«Якщо такою зброєю завдаватимуться удари по російській території, відповідь буде дуже серйозною, якщо не сказати приголомшливою. Нехай вони про це подумають», — пригрозив Путін.
Нагадаємо, також диктатор Путін похвалився, що нові санкції Заходу нібито не вплинуть на Росію, і прокоментував, чи відбудеться його зустріч з Трампом у Будапешті.