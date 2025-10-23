Путін відреагував на Tomahawk для України: погрожує "приголомшливою відповіддю"

"Приголомшлива відповідь": наляканий Путін істерично шантажує через Tomahawk / © Associated Press

Реклама

Російський диктатор Путін наляканий можливістю отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk, тому знову вдався до звичних шантажу і погроз.

Про це глава Кремля сказав на пресконференції сьогодні, 23 жовтня.

Розмови про можливість постачання ракет Tomahawk Україні і заяви президента України Зеленського, що Україна може отримати ці ракети диктатор цинічно назвав «спробою ескалації». Хоча сам він обстрілює і атакує Україну з усіх видів зброї, крім ядерної.

Реклама

«Якщо такою зброєю завдаватимуться удари по російській території, відповідь буде дуже серйозною, якщо не сказати приголомшливою. Нехай вони про це подумають», — пригрозив Путін.

Нагадаємо, також диктатор Путін похвалився, що нові санкції Заходу нібито не вплинуть на Росію, і прокоментував, чи відбудеться його зустріч з Трампом у Будапешті.