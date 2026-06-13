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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
98
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Путін відреагував на удари по Росії та зробив зухвалу заяву

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Путін відреагував на удари по Росії та зробив зухвалу заяву

© Associated Press

Російський президент-диктатор Володимир Путін далі твердить, що нібито його окупаційне військо «впевнено йде вперед». Мовляв, через це Київ і здійснює атаки у відповідь про території РФ.

Таку зухвалу заяву видав «фюрер» під час наради 13 червня.

Путін брехливо заявив, мовляв, його збройні сили «просуваються по всіх напрямках» та навіть «утримують стратегічне перевагу». З його слів, нібито ЗСУ «не можуть стримати цей натиск», а тому атакують об’єкти на території країни-агресорки.

«Жодні обстріли та безпілотні удари цю ситуацію вже не змінить», — зухвало висловився диктатор.

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Дата публікації
Кількість переглядів
98
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