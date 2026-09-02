Путін відреагував на звинувачення Росії в інциденті з дроном та вибухівкою в Лейпцигу

Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін пов’язав звинувачення Москви у причетності до інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига з внутрішньополітичною ситуацією в Німеччині.

Про це Путін заявив під час пресконференції у Бішкеку.

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За його словами, звинувачення проти Росії нібито потрібні німецькій владі через складне становище всередині країни. Путін також взявся критикувати канцлера ФРН Фрідріха Мерца, заявивши, що той нібито не захищає національні інтереси Німеччини.

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Російський диктатор стверджує, що у ФРН закриваються підприємства, люди втрачають робочі місця та падає рівень життя, а образ «агресивної Росії» нібито використовують для пояснення цих проблем.

Нагадаємо, на початку серпня на території аеропорту Лейпциг-Галле біля українського вантажного літака виявили безпілотник, оснащений вибухівкою та детонатором. Пристрій не вибухнув, оскільки його детонатор був вимкнений. Сапери знешкодили дрон за допомогою спеціального робота.

Як повідомляв ТСН.ua, джерело ABC News в американській розвідці заявило, що конструкція дрона та використана вибухівка мають ознаки, характерні для пристроїв, які застосовує російське ГРУ. Такої оцінки американські спецслужби дійшли спільно з німецькими службами безпеки та розвідкою. Розслідування інциденту триває.

Раніше повідомлялося, що безпілотник із вибухівкою, який виявили на території німецького аеропорту Лейпциг-Галле, ймовірно, має російське походження.

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Ми раніше інформували, що у невдалій атаці на український вантажний літак в аеропорту Лейпцига, ймовірно, було задіяно більше безпілотників, ніж вважалося спочатку.

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