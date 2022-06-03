Путін вигадав, що світова криза виникла не через його війну, а через COVID-19 та друк доларів у США

Путін вигадав, що світова криза виникла не через його війну, а через COVID-19 та друк доларів у США

Президент Росії Володимир Путін намагається переконати, що РФ не несе відповідальності за світову кризу, яка виникла внаслідок розв’язаної ним війни в Україні.

Очільник Кремля поділився вигадками, що проблема із продовольством існувала ще до російського вторгнення та виникла через пандемією коронавірусу.

Про це Путін розповів в інтерв’ю російським засобам масової пропаганди, яке в РФ транслювали 3 червня.

"Ситуація з проблемами продовольства у світі почала складатися ще задовго до "спеціальної військової операції"в Україні під час пандемії. Інфляція у США не пов'язана з діями Росії в Україні. Розгін інфляції був пов'язаний з непродуманими діями США щодо вливання коштів в економіку, а не з діями РФ в Україні", – сказав російський диктатор.

Традиційно не забув він і про звинувачення на адресу Європи, заявивши, шо на ситуацію у світі нібито вплинула "недалекоглядна позиція" країн ЄС в енергетичній сфері, "які просували зелений порядок денний" у цьому питанні.

"Недобре, коли даються некваліфіковані рекомендації у сфері енергетики, завищується значення. Почали занижувати традиційні види енергії", – поділився вигадками Путін.

Він також звинуватив країни Заходу в тому, що вони начебто припустилися багатьох помилок і тепер думають, кого в них звинуватити.

Нагадаємо, світ опинився на порозі продовольчої кризи через блокування російськими військами акваторії морів. В Україні та світі спостерігається дефіцит на рину та відчутно зросли ціни на базові продукти.

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