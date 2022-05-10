Путін мав покорений вигляд на параді: США обмірковують, якою буде "кінцева його гра" – CNN

Путін мав покорений вигляд на параді: США обмірковують, якою буде "кінцева його гра" – CNN

Офіційні особи США сприйняли президента Росії Володимира Путіна приглушеним і покореним, коли він виголосив свою промову під час параду 9 травня. Цей факт ще більше ускладнив їхні спроби з’ясувати кінцеві цілі голови Кремля в Україні.

Офіційні особи в адміністрації президента США Джо Байдена обмірковують, як Путін міг би вийти зі своєї неспровокованої війни, якщо він вирішить це зробити. Адже конфлікт загострюється і президент РФ втрачає шанс на швидкий тріумф.

Про це пише CNN.

Офіційні особи США досі вважають, що Путін не стримується і хоче відчутної перемоги в Україні. Але вони не знають, якої міри може бути достатньо, щоб російський диктатор оголосив про перемогу, сказав виданню чиновник. Посадовець додав, що цілі Путіна не є очевидними.

Видання зазначає, що труднощі в оцінці цілей Путіна підкреслили коментарі Байдена, який висловив стурбованість тим, що президент Росії ще не знайшов вихід із війни, незважаючи на "розрахунок" Путіна.

Нагадаємо, напередодні директор ЦРУ Білл Бернс описав Путіна "в настрої, в якому він не вірить, що може дозволити собі програвати".

Путін назвав війну в Україні "випереджальною відсіччю агресії"

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