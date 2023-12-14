"Путін використає це проти вас": Зеленський на саміті ЄС виступив із потужною промовою

Президент звернувся до учасників саміту із закликом: "Не зраджуйте народ і його віру в Європу".

Президент Володимир Зеленський виступив на саміті ЄС 14 грудня у відеорежимі та наголосив на важливості позитивного рішення про початок переговорів щодо членства України в Євросоюзі.

Виступ Зеленського на саміті ЄС

"Сьогодні особливий день. І цей день увійде в нашу історію. Добре це чи погано для нас – історія зафіксує все. Кожне слово, кожен крок, кожна дія та бездіяльність. Хто за що воював", – зазначив український лідер.

Він додав, що 2023 року "ми не зробили жодної помилки" і Європа гідно пережила цей рік. Не було ні боягузтва, ні нерішучості. Водночас президент Росії Володимир Путін нічого не отримав за рік – ні в боях проти України, ні у спробах роз’єднати і принизити європейців.

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"Цього року він втратив усе. Важливо, що він програв не лише в Україні, а й у всіх аспектах європейського життя. Європа зберегла свою єдність. Європа не дозволила втягнути свій народ у жодну з криз, про які завжди мріє Кремль", – сказав Зеленський.

"Дуже важливо, щоб Європа не впала в нерішучість"

Він також висловив переконання, що зараз не час для напівзаходів і вагань, і це зрозуміли в Європі. Там ухвалили рішучі рішення та ефективно їх реалізували.

"Дуже важливо, щоб Європа сьогодні знову не впала в нерішучість. Ніхто не хоче, щоб Європу вважали такою, що не заслуговує довіри. Або як неспроможність приймати рішення, які вона підготувала сама", – зазначив український президент.

Він наголосив, що "Сьогодні той день, коли рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві. Люди в Європі не зрозуміють, якщо задоволена посмішка Путіна стане нагородою за зустріч у Брюсселі".

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Україна ухвалила всі ключові закони

Зеленський поділився, що під час спілкування останніми днями з багатьма європейськими партнерами він не почув жодного контраргументу, чому не має бути реалізований план, узгоджений усією Європою.

"Минулого року Україна отримала чіткі рекомендації, як рухатися далі. Ми прийняли ключові закони. Ви всі – і я підкреслюю: всі – добре знаєте, що ми виконали всі зобов’язання. Сьогодні день для політичного рішення у відповідь на те, що ми досягли. Йдеться про відкриття переговорів про вступ з Україною. А в березні наступного року – затвердження переговорної бази для просування вперед. Ніякої бюрократії. Все дуже зрозуміло", – розповів глава держави.

Він додав, що це не те, що потрібно політикам, а те, що потрібно людям.

"Усі ті люди в окопах, які щоночі збивають безпілотники та ракети… І всі ті, хто працює, щоб діти могли вчитися навіть під постійним російським терором, а лікарі могли рятувати життя, навіть коли Росія намагається знищити наші енергетичні чи комунікаційні системи", – заявив Зеленський.

Він додав, що рішення про відкриття переговорів про вступ також життєво важливе для всіх тих у країнах ЄС, хто вірить, що Європа зможе уникнути повернення до старих часів нескінченних безрезультатних суперечок між столицями.

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Президент України також сказав, що Європа заслуговує бути сильною, а її сила – в єдності та рішучості. Європа заслуговує на гідну політику, на дотримання угод і на те, щоб люди знали, що їх не обдурили.

"Не зраджуйте народ і його віру в Європу"

Зеленський нагадав, як 10 років тому в Україні повстали під прапори Євросоюзу. Для українців це було символом правди, таким воно і повинно залишатися.

"Прошу вас сьогодні про одне – не зраджуйте народ і його віру в Європу. Якщо ніхто не вірить у Європу, що збереже Європейський Союз живим?" – зазначив глава держави.

"Люди в Європі не побачать жодної користі, якщо Москва отримає пас із Брюсселя у вигляді негативу щодо України. Путін напевно використає це проти вас особисто і проти всієї Європи. Не давайте йому цю першу – і єдину – перемогу року. Європа має перемогти, домовленості мають виконуватися, а слова мають мати значення", – резюмував український лідер.

Нагадаємо, на саміті ЄС 14-15 грудня планується ухвалити позитивне або ж негативне рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Проти позитивного рішення досі виступає угорський прем’єр Віктор Орбан.

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