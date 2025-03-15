Путін використовує війну в Україні для просування своїх глобальних інтересів — дипломат

Російський диктатор Путін намагається розширити планку переговорів щодо завершення війни в Україні до глобального рівня.

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат, директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський.

Він заявив, що це відображає філософію російського диктатора Путіна, для якого вже все стало філософією війни.

"Його світогляд орієнтований на війну, і це, ймовірно, залишиться незмінним до кінця його життя. Для Путіна війна є сенсом його існування та дій Російської Федерації у майбутньому. Водночас він, ймовірно, думає про спадковість влади в Росії, прагнучи закріпити нинішній режим на десятиліття вперед. Його велика рамка — це відновлення сфер впливу, позицій в тому чи іншому вигляді, які могли б нагадувати Радянський Союз. Хоча ці плани можуть бути нереалістичними, саме така ідея домінує у мисленні Путіна та його оточення", - зазначив Лубківський.

Він заявив, що Путін хоче обговорювати широкий спектр питань, починаючи від Арктики, позицій РФ на півночі, в Північному морі до передньої Азії, ситуації на Близькому Сході, в Сирії, Ірані та інших регіонів. Дипломат заявив, що саме це визначає мотивацію дій Путіна.

"Україну не розглядають як співрозмовника, а Європу намагаються відтіснити від переговорного процесу. Для американської адміністрації така позиція, ймовірно, не є природною, але вона приймає такий підхід. Йдеться про переговори між ядерними надпотугами, і Трамп це розуміє. Це створює важливе завдання для української дипломатії та європейських партнерів — забезпечити участь Європейського Союзу, Великої Британії, Канади та інших партнерів у процесі мирного врегулювання. Їхня участь має бути не лише політичною, а й практичною, зокрема в оборонно-військовому значенні", - сказав він.

Дипломат заявив, що перспективним є напрямок захисту українського неба та створення відповідного захисного купола. Він заявив, шо таким чином до переговорів модна залучити європейські країни.

В свою чергу, на думку Лубківського, політика Дональда Трампа є непередбачуваною, тому необхідно бути готовими до різних сценаріїв, включно з найгіршими. У Кремлі можуть розраховувати на те, що створення великої кількості конфліктів у світі не дозволить США все контролювати. Це точка вразливості, яка може впливати на майбутню позицію Трампа.

"Я вірю, що в американській адміністрації та серед республіканців є ті, хто розуміють, що поразка США в Україні означатиме поразку всього Заходу та Америки. Це матиме серйозні наслідки для глобального лідерства Америки. Сьогодні вирішується, наскільки американська дипломатія зможе знайти інструменти для тиску на Путіна. Від цього залежить міжнародне лідерство США на десятиліття вперед. У Конгресі вже є консенсус щодо необхідності посилення тиску на Росію. Якщо Путін продовжуватиме свою політику приниження американської адміністрації, це викличе закономірну реакцію США, адже втрата України є неприйнятною ціною на міжнародній арені", - резюмував він.

Раніше повідомлялося, що Зеленський пояснив, чи можливе повернення ЗАЕС за результатами переговорів.

Ми раніше інформували, що у США розповіли про підсумки зустрічі Віткоффа з Путіним.

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