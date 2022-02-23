Путін вимагав від Києва відмовитись від НАТО і Криму: Шмигаль відповів, що це неможливо

Путін вимагав від Києва відмовитись від НАТО і Криму: Шмигаль відповів, що це неможливо

За словами прем'єра, Україна продовжуватиме рухатися у напрямку, який обрали українці.

Президент Росії Володимир Путін вимагав від Києва відмовитись від НАТО та визнати окупований Крим російським. Озвучені президентом країни-агресорки вимоги не збігаються із рішеннями, які ухвалив для себе український народ.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" у вівторок, 22 лютого.

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"Для незалежної, суверенної країни — України, і для мене, як прем'єр-міністра нашої держави, це неможливо", — сказав він, додавши, що озвучені президентом країни-агресорки вимоги не збігаються із рішеннями, які ухвалив для себе український народ. Тому Україна продовжуватиме рухатися у напрямку, який обрали українці, сказав він.

Нагадаємо:

Увечері 22 лютого під час брифінгу президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ надаватиме військову допомогу терористичним "ДНР" та "ЛНР". Водночас він заявив, що виступає за демілітаризацію України. Також хоче, аби Київ відмовився від вступу країни до НАТО.

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