Путін вимагає, щоб США припинили надавати розвіддані Україні: відповідь Білого дому

Співпраця у сфері розвідки триватиме попри вимогу Путіна припинити постачання зброї та обмін розвідданими.

Білий дім підтверджує, що обмін розвідданими "на захист України" триватиме й надалі попри вимогу Путіна щодо припинення військової підтримки Києва.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт сьогодні на брифінгу.

"Обмін буде продовжено. Білий дім відхиляє запит Росії. Обмін розвідувальними даними щодо оборони України триватиме", – сказала вона.

Раніше Левітт заявила, що Дональд Трамп вважає, що якщо США володітимуть об'єктами енергетики в Україні, то це буде найкращим засобом їхнього захисту.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.