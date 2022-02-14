Путін вимагає від Лаврова висловити позицію щодо відповідей США та НАТО на "гарантії безпеки"

Путін вимагає від Лаврова висловити позицію щодо відповідей США та НАТО на "гарантії безпеки"

Аналіз відповідей, наданих Росії від Заходу, вже провели у Москві.

Президент Росії Володимир Путін просить голову російського МЗС висловити свою думку щодо відповідей США та НАТО на так звані "гарантії безпеки" Москви.

Про це йдеться на сайті Кремля.

"Я знаю, що такий аналіз проведено, ви провели роботу з колегами з інших відомств і міністерств. І звичайно, мені хотілося б послухати і ваш аналіз, і ваші пропозиції щодо реакції на отримані відповіді з Вашингтона і Брюсселя", - сказав Путін голові МЗС РФ Сергію Лаврову.

Нагадаємо, раніше країни Європейського союзу отримали від Росії лист, у якому йшлося про те, аби юридично надати РФ "гарантії безпеки".

Пізніше 27 країн-учасниць Європейського союзу надіслали Росії колективну відповідь на її так звані "гарантії безпеки". Лист від імені очільників міністерств закордонних справ країн-учасниць передали постпредові Росії при ЄС Володимиру Чижову.

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