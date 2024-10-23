Путін вирішив напасти на Україну після виходу військ США з Афганістану – німецька військкорка

На думку журналістки, якби американські війська не вийшли з Афганістану, російський диктатор, "можливо, ще раз подумав би, чи нападати на цю країну (Україну – ред.) таким чином".

Президент Росії Володимир Путін вирішив почати повномасштабну війну проти України після виходу військ США з Афганістану. Якби виведення американських сил не було, "Україна сьогодні могла б бути в іншому становищі".

Про це військова кореспондентка Катрін Айґендорф заявила в інтерв'ю телеканалу ZDF, інформує BILD. Вона багато років працювала в Москві, висвітлювала зокрема Чеченську війну, війну на Донбасі, війну в Афганістані, повномасштабну війну Росії проти України.

Айґендорф назвала виведення американських військ з Афганістану одним із головних переломних моментів і найбільшою зовнішньополітичною помилкою президента США Джо Байдена.

"На цьому США попрощалися з роллю провідної сили. Почалося все з Дональда Трампа, який уклав угоду з терористичною організацією "Талібан", не включаючи до договору обраний уряд Афганістану, що сам по собі був катастрофою! Незважаючи на всі попередження, Джо Байден провів той хаотичний відхід", – висловилась журналістка.

Вона зазначила, що Путін, звісно ж, стежив за цим із великою увагою. Афганістан був центром краху Радянського Союзу, і президент РФ "дуже добре дивився, що там відбувається".

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Айґендорф переконана, що саме тоді Путін вирішив напасти на Україну, зрозумівши, що є певні шляхи, якими можна піти. Стало зрозуміло, що США попрощалися з роллю провідної світової держави або перебувають у процесі прощання.

"Я ризикнула б висунути тезу: якби цього (відходу США з Афганістану – ред.) не сталося, Україна сьогодні могла б бути в іншому становищі. Путін, можливо, ще раз подумав би, чи нападати на цю країну таким чином. Це смілива теза, але для мене все взаємопов'язане. Ми не можемо розглядати це ізольовано", – резюмувала журналістка.

До слова, ексдиректор ЦРУ та ексміністр оборони США Леон Панетта заявив, що дарма Центральне розвідуправління не сприймало серйозно слова Путіна щодо України під час зустрічі з Джорджем Бушем 2008 року.

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