Путін вірить, що може воювати роками: в ISW розкрили підлу стратегію Кремля

Володимир Путін. / © Associated Press

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Переговори з Російською Федерацією не призведуть до завершення війни. “Фюрер” Володимир Путін вірить у здатність вести бойові дії нескінченно довго., адже мета Кремля - капітуляція України.

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Американські фахівці проаналізували дані Reuters про зміст російського меморандуму, заяви диктатора РФ Володимира Путіна і заступника голови Радбезу Дмитра Медведєва.

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“Кремлівські чиновники знову чітко наголосили на “корінних причинах” війни та вимогах Росії щодо нейтралітету України 28 травня. ISW продовжує оцінювати, що ці вимоги є частиною зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб змусити Захід здати Україну та розірвати альянс безпеки НАТО”, - наголошують аналітики.

Вказується, що господар Кремля намагається здобути нові території та перемоги, щоб примусити Україну капітулювати на нинішніх умовах, аби не втратити більше. Тактичні просування російської армії та стійкість російської економіки попри санкції, на думку Путіна, мають показати готовність воювати у "повзучому режимі" "нескінченно довго".

На цих підставах диктатора РФ сподівається на перемогу на власних умовах. Ба більше - він вірить, що цьому не завадять ні дії Заходу, ні мобілізація в України. З іншого боку, в ISW звертають увагу на пропорцію щоденного набору у російські збройні сили та щоденних втрат на війні: 1285 контрактників проти 1 298 загиблих. Інститут цілком допускає успіх України й помилковість стратегії Путіна.

"ISW продовжує оцінювати, що українські війська, за підтримки Заходу, можуть спричинити вищі втрати особового складу на полі бою, що може підштовхнути Путіна до прийняття складних рішень та змусити Путіна вступити в добросовісні переговори щодо припинення війни", - наголошують аналітики Інституту.

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Інститут навів позицію Москви, яка буде озвучена у меморандумі для України. Умови припинення війни, як дізналось агентство Reuters, - письмові підтвердження трьох країн про невступ України в НАТО, а також захист російськомовних та скасування санкцій проти РФ.

“Путін продовжує демонструвати свою готовність досягати цілей військовим шляхом через тривалу війну в Україні, під час якої його армія продовжуватиме лише поступове, повзуче просування. Одне з джерел Reuters заявило, що Путін спробує використати військові перемоги, щоб показати Україні та Європі, що “мир завтра буде болючішим”, якщо Путін не зможе забезпечити бажані умови мирної угоди”, - йдеться у звіті ISW.

Аналітики зауважують: очільник Кремля скористається будь-якими тактичними можливостями на полі бою для подальшого просування вглиб України. Окрім того, Путін вважає, що РФ може воювати роками, незважаючи на будь-які санкції чи інші економічні заходи, які Захід може запровадити в майбутньому.

Вимоги РФ для миру

Президент-диктатор РФ Володимир Путін висунув перелік вимог, за яких Кремль готовий обговорювати припинення війни проти України. За інформацією джерел Reuters, серед ключових умов — письмова відмова Заходу від подальшого розширення НАТО на схід і послаблення санкцій проти Росії.

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За словами співрозмовників агентства, Путін прагне отримати чітке зобов’язання від провідних західних держав, що Україна, Молдова, Грузія та інші колишні республіки СРСР ніколи не приєднаються до Альянсу.

Окрім того, джерела Reuters розповіли про вміст меморандуму Путіна. Один високопоставлений співрозмовник, близький до керівництва РФ каже, що диктатор “готовий до миру, але не за будь-яку ціну”.

“Якщо Путін зрозуміє, що не зможе досягти миру на своїх умовах, він намагатиметься продемонструвати і українцям, і європейцям через воєнні успіхи, що зволікання тільки погіршить ситуацію”, - повідомило джерело.

Дата публікації 06:50, 28.05.25 Кількість переглядів 307 На попередження Путіну від Трампа, Кремль відповів погрозами!