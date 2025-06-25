«Путін вірить, що перемагає»: у НАТО попередили про важке літо для України

Диктатор Путін / © Associated Press

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У НАТО заявили, що Росія готується до подальшого посилення бойових дій на фронті, попри значні втрати серед особового складу.

Як повідомив високопосадовець Альянсу, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності під час саміту НАТО, Путін щиро вірить у здатність своєї армії досягти прориву, інформує ЄП.

«Ми очікуємо, що Росія буде продовжувати тактику невеликих здобутків, попри великі втрати, яких вона зазнає», — наголосив представник НАТО.

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На думку Альянсу, стратегічні очікування Кремля значно переоцінені, оскільки Путін ухвалює рішення, спираючись на викривлену або неточну інформацію, яку отримує від свого оточення.

«Він дійсно думає, що він перемагає, але це ґрунтується на хибній інформації, яку він отримує. Виходячи з цього, українцям варто очікувати важкого літа», — зазначив він.

У НАТО вважають, що найближчими місяцями російська армія намагатиметься здійснювати активні дії на Сумщині, а також інтенсифікувати наступ у Запорізькій області. Проте йдеться радше про обмежені штурми, спрямовані на покращення тактичного становища, а не про масштабні прориви.

«Буде тиск по всій лінії фронту, і схоже, що він зростатиме, тому я кажу про складне літо для України», — додав співрозмовник.

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Водночас у НАТО переконані, що Росія не має достатніх резервів для досягнення своїх стратегічних цілей. Саме це, за словами представника Альянсу, є головним стримуючим фактором для ворога.

Раніше повідомлялося, що лідери країн НАТО уникають обговорення питання про припинення Трампом військової допомоги Києву.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський сказав, що хоче бачити у підсумковій декларації саміту НАТО.