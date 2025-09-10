Сі Цзіньпін та путін / © Associated Press

Диктатор Путін після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном переконаний, що Росія зможе зламати оборону України та здобути перемогу на полі бою.

Таку думку в етері телеканалу Еспресо висловив політолог Вадим Денисенко.

«У Китаї відбулося дві ключові речі. По-перше, Сі Цзіньпін погодився, що упродовж наступних кількох місяців торговельні правила між Китаєм і РФ залишаться незмінними. Простіше кажучи, фінансові та логістичні ланцюжки працюватимуть без збоїв, а російські компанії не матимуть проблем з оплатами чи доставкою товарів», — пояснив експерт.

За його словами, після поїздки Путіна до Китаю фактично було загальмовано «вікно можливостей» для переговорів щонайменше на кілька місяців.

«По-друге, Сі Цзіньпін пообіцяв Путіну, що якщо виникатимуть труднощі з продажем нафти до Індії, Китай певний час зможе частково викуповувати ці енергоносії. Ще два тижні тому ми говорили, що втрати російського бюджету через вторинні санкції можуть скласти 30% нафтових доходів. Тепер мусимо констатувати, що вони не перевищать 15%. Це суттєво, але не критично для російської економіки», — зазначив Денисенко.

Він підкреслив, що завдяки цим домовленостям Путін отримав 5–6 місяців «перепочинку» і тепер марить новим наступом.

«Якщо раніше він марив літнім наступом, то тепер мріє про осінньо-зимовий. Він знову вірить, що фронт посиплеться, а Україна розвалиться. Тому слід визнати: переговорне вікно можливостей закрилося щонайменше на кілька місяців», — підсумував політолог.

