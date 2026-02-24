Путін вірить у свою перемогу, а Трамп далі тисне на Київ: Sky News про дипломатію в теорії

Путін і Трамп. / © Getty Images

Повномасштабна війна в Україні триває чотири роки. Зараз можна сказати, що дипломатичні механізми працюють, але надзвичайно повільно. Найкраще, що можна сказати про мирні переговори — це те, що вони тривають.

Про це йдеться у матеріалі Sky News.

У статті наголошують, що диктатор-президент Росії Володимир Путін «хоч і марно, але вірить, що все ще може виграти цю війну». Ба більше, наголошує Sky News, «фюрер» не змінив своїх цілей щодо викорінення України як незалежної суверенної держави.

«Нещодавні невдачі його військ на полі бою не похитнули Путіна в жодному з цих переконань. Саме тому існують серйозні сумніви щодо його щирих намірів щодо переговорів задля припинення цієї війни», — йдеться у матеріалі.

Мирні переговори

Кремль продовжує просити передати йому дипломатичним шляхом території, які окупаційній армії РФ не вдається захопити. І американські переговірники, йдеться у статті, очевидно, продовжують їх заохочувати.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф якось заявляв, що не вважає Володимира Путіна поганою людиною, та все ще наполягає на тому, щоб українці повністю віддали Росії Донбас.

«Українці вважають, що він (Віткофф — Ред.) та його бос у Білому домі (Трамп — Ред.) спокушаються вигаданими бізнес-угодами, які пропонує Росія. Фінансист Путіна Кирило Дмитрієв заявляв, що після відновлення відносин будуть доступні угоди на суму 14 трильйонів доларів. Однак історія американських інвестицій у Росії не підтверджує цей райдужний оптимізм, заплямований корупцією, розкраданнями, ув’язненнями чи вбивствами партнерів», — пише Sky News.

“Мирні” зусилля Трампа

Водночас Україну спантеличує віра Дональда Трампа в те, що нібито війна рухається тільки в одному напрямку, що Київ не має жодних козирів і що українцям слід погодитися на невигідну угоду. Видання наголошує, що не безпідставно в українській столиці склалося враження, що команда президента США не є справедливим чи чесним посередником у цих переговорах.

Зовсім недавно Володимир Зеленський заявив: «несправедливо» те, що Трамп постійно просить його країну піти на компроміс, додавши, що «миру не буде досягнуто, якщо перемогу буде надано Росії».

«Маніяк-агресор, упереджені посередники і далеко не переможені жертви чотирирічного безпричинного вбивчого вторгнення — це не найкращі умови для дипломатичних зусиль. Віткофф каже, що досягнуто „значного прогресу“. Але ознак цього майже не видно», — підсумовує Sky News.

Нагадаємо, європейські чиновники повідомили Bloomberg, що Дональд Трамп поставив дедлайн на "мир" в Україні. Видання наголошує, що мирні переговори щодо фактично зайшли до глухого кута. Однак адміністрація Білого дому прагне укласти угоду до 4 липня — дати святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів Америки.

