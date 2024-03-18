Путін висловився про смерть Навального, вперше назвавши його прізвище

Президент Росії Володимир Путін назвав "сумною подією" смерть опозиціонера Олексія Навального, вперше озвучивши його прізвище.

Про це російський диктатор заявив у своєму виборчому штабі.

"Що стосується пана Навального. Так, він пішов із життя. Це завжди сумна подія. Ми мали й інші випадки, коли люди йшли з життя в місцях позбавлення волі. А хіба в США цього не бувало?" – одразу перевів стрілки Путін.

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Зауважимо, що президент РФ вперше прокоментував смерть Навального, і вперше вимовив його прізвище. До цього моменту Путін уникав те, аби називати ім’я опозиціонера.

Господар Кремля також підтвердив інформацію від соратників Навального про те, що одержав пропозицію обміняти опозиціонера. Він заявив, що погодився на обмін – за умови, що Навальний не повернувся б до Росії.

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"Людина, яка зі мною говорила, ще фрази не закінчила, а я сказав "Я згоден". Але, на жаль, сталося те, що сталося. Тільки за однієї умови я сказав, що ми його обміняємо, щоб він не повертався. Нехай там сидить. Ну от і все. Але це трапляється. Нічого з цим не вдієш", – сказав Путін.

Нагадаємо, раніше соратниця опозиціонера Марія Пєвчих висловила думку, що Путін убив Навального після того, як переговори щодо обміну останнього вийшли на фінальну стадію. Президент РФ нібито "позбувся" опозиціонера, бо був не готовий бачити його на волі.

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