Путін висловився про заколот Пригожина: заявив про "громадянську війну" та "СВО"

Диктатор заявив, що російські війська "стали на шляху смути, результатом якої був би хаос".

Президент Росії Володимир Путін 27 червня розхвалив військових, які придушували заколот ПВК "Вагнер" та ватажка Євгена Пригожина.

Свої заяви диктатор зробив під час звернення до російських військових у Кремлі.

Так, Путін у зверненні до військовослужбовців сказав, що вони фактично зупинили громадянську війну.

"Військові РФ у важку для країни годину стали на шляху смути, результатом якої був би хаос. Ви захистили конституційний лад, життя, безпеку і свободу наших громадян. Уберегли нашу батьківщину від потрясінь, фактично зупинили громадянську війну", – заявив диктатор.

"У непростій ситуації ви діяли чітко, злагоджено, справою довели свою вірність народу Росії та військовій присязі", – додав президент РФ.

Він також заявив, що під час бунту не довелося знімати задіяні у війні проти України підрозділи: "Нам не довелося знімати бойових підрозділів з зони "СВО".

Диктатор також сказав, що загиблі 24 червня льотчики з честю виконали свій обов'язок. Він подякував особовому складу збройних сил, правоохоронним органам та спецслужбам за придушення заколоту.

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