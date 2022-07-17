Путін вивів свою доньку Катерину Тихонову у велику політику: чим вона займатиметься

Він не зробив її рядовою чиновницею.
Вперше в історії очільник Кремля Володимир Путін вивів свою доньку Катерину Тихонову у велику політику.
Він не зробив її чиновницею, він зробив її співголовою координаційної ради з імпортозаміщення Російської спілки промисловців і підприємців (РСПП), повідомляє радник міністра МВС Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Не виключено, що Путін починає задумуватися, щоб дочка стала його наступницею", - сказав Денисенко.
Нагадаємо, на тлі слабкого здоров'я президента Путіна саме його молодша дочка може згодом посісти його місце у Кремлі.
35-річна Катерина Тихонова обіймає величезну кількість різних керівних посад, які стосуються спорту та науки. Багато років дівчина займалася акробатичним рок-н-ролом, брала участь у змаганнях, тому в інтернеті можна знайти багато відео з її виступами. Також відомо, що вона є кандидаткою фізико-математичних наук. А тепер Катя стала ще й новою співголовою впливової групи, яка займається імпортозаміщенням.
Про те, хто такі дочки "фюрера" Путіна і що про них відомо, ми вже писали.
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