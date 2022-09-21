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"Путін виявив неповагу до Китаю та інших країн, які закликали припинити війну" - Кулеба про останні заяви диктатора РФ

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"Путін виявив неповагу до Китаю та інших країн, які закликали припинити війну" - Кулеба про останні заяви диктатора РФ

Фото: Associated Press

Диктатор РФ Володимир Путін проявив неповагу до країн, які закликали до припинення війни Росії проти України.

Путін не має шансів виграти війну проти України, натомість оголосивши часткову мобілізацію в РФ він продемонтсрував, що прагне "кинути більше людей у вогонь війни".

Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Путін виявив повну неповагу до Китаю, Індії, Мексики, Туреччини, інших країн Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки, які закликали до дипломатії та припинення війни Росії проти України", - зауважив міністр закордонних справ.

За словами Кулеби, ці країни закликали до дипломатії та припинення війни РФ проти України.

"Він хоче кинути більше людей у вогонь війни, яку він не має шансів виграти", - додав Кулеба.

Нагадаємо, 21 вересня під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід. 

Як повідомлялося, у Литві переведуть у підвищену бойову готовність свої війська після оголошення часткової мобілізації в Росії. 

Раніше міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що оголошення диктатором Кремля Володимиром Путіним у Російській Федерації часткової мобілізації і плани з незаконної анексії частини України є фактичним визнанням того, що його так звана "спеціальна воєнна операція" в Україні провалюється.

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