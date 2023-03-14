Путін вкотре ошелешив цинічними заявами про Україну і побідкався через розвал СРСР

Російський диктатор знову озвучив свої вигадки про те, що Захід начебто намагався з України "створити антиросію".

Президент Росії Володимир Путін вкотре поскаржився на Захід та Україну і заявив, що всі міжнародні проблеми розпочалися після розвалу СРСР.

Про це очільник Кремля сказав під час робочої поїздки до Бурятії, де відвідав Улан-Уденський авіаційний завод.

Так, Путін наголосив, що нинішні міжнародні проблеми почалися після розвалу Радянського Союзу.

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"Геополітичні інтереси Заходу виявилися для них набагато важливішими, ніж навіть були ідеологічні протиріччя з колишнім Радянським Союзом. І одразу ж розпочався тиск для того, аби розгойдати саму Росію. П’яту колону почали створювати всередині, щоби розгойдувати внутрішньополітичну ситуацію. Наслали на нас цілі орди міжнародних терористів, які в різних регіонах країни почали діяти, зокрема й передусім на Північному Кавказі. Теракти всередині країни. По периметру почали працювати активно. І особлива роль тут виділялася Україні", – поділився своїми вигадками російський диктатор.

Він також вкотре заявив уже завчену пропагандистську тезу про те, що Захід начебто намагався з України "створити антиросію".

Путін також знову перекрутив історичні факти і сказав, що РФ начебто терпляче протягом десятиліть намагалася налагодити відносини з Україною, але ситуація змінилася після "держперевороту 2014 року".

Господар Кремля додав, що Росія у відносинах із Україною спиралася на тих, хто вважав себе частиною великого "руского міра". Диктатор вигадав, що від 2014 року почалося їхнє винищення.

Нагадаємо, за даними ЦРУ, Путін переконаний, що він "може взяти українців цією війною на виснаження", і що він може виснажити західних партнерів України. Президент РФ також переконаний, "що Україна для нього важливіша, ніж для нас",сказав очільник ЦРУ Вільям Бернс.

Російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський заявив, що Путін втрачає контроль над тим, "що відбувається в нього під носом". Тож диктатору потрібна затяжна війна, адже це дозволить йому утримати свою владу.

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