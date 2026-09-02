Путін влаштував пресконференцію: погрожував Україні та заговорив про "обвал" ЗСУ

Путін / © Associated Press

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У ніч проти 2 вересня російський диктатор Володимир Путін відповів на запитання журналістів після завершення саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку.

Зокрема, глава Кремля вкотре почав переконувати, що ситуація на фронті нібито складається на користь російської армії. Він заявив, що не сумнівається, що українські війська "будуть сипатися", однак відмовився називати будь-які терміни. Незалежного підтвердження його тверджень про ситуацію на полі бою немає.

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Також Путін визнав, що серйозним викликом для Росії стали українські безпілотні системи.

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"Зараз головний виклик — це, звісно, безпілотники, причому у всіх середовищах: під водою, на морі, на землі та в повітрі", — заявив він, водночас запевнивши, що РФ нібито "справляється" з цією проблемою.

Окремо російський диктатор відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що через українські удари російський повітряний простір стає дедалі небезпечнішим. Путін назвав такі слова "заявкою на державний тероризм" і пригрозив відповіддю.

При цьому Зеленський у своєму зверненні наголошував, що Україна не становить загрози для цивільної авіації, а небезпека для російського неба є наслідком війни, яку розв'язала сама РФ.

Путін також заявив, що російським військовим нібито вже наказано готувати масовані удари по об'єктах української енергетики.

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Крім того, він заявив, що будь-які військові об'єкти на території України, зокрема британські, Москва вважає "законними цілями". На запитання про можливі удари по об'єктах британського ВПК уже на території Великої Британії Путін відповідати не став, назвавши це "військовою таємницею".

Щодо переговорів про завершення війни Путін заявив, що Москві "комфортно" працювати зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, яких обрав Дональд Трамп. За його словами, Росія водночас не заперечує проти участі інших переговорників, якщо вони можуть зробити "конкретний внесок".

Глава Кремля також заявив, що РФ нібито свідомо не завдає ударів по військово-політичному керівництву України, оскільки Москві можуть знадобитися представники української сторони для майбутніх переговорів.

Чутки про можливу нову хвилю мобілізації в Росії після виборів Путін назвав "собачою маячнею" та "інформаційною атакою".

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Водночас диктатор визнав, що українські удари по території РФ завдали Росії "реальної шкоди", хоча почав запевняти, що Україна нібито не здатна завдати російській економіці критичних збитків.

Заяви Путіна про фронт — що відомо

Путін стверджує, що російським військам нібито залишилося 12 км до окружної дороги Сум. Крім того, він заявив про нібито «звільнення» Святогірська на Донеччині.

Окремо Путін назвав безпілотники «серйозним викликом» і заявив, що російська армія нібито справляється з ним, а також істерично відреагував на слова українського президента Зеленського про небезпеку для авіакомпаній РФ.

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