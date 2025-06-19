Путін влаштував "шоу" для Трампа: в ОП пояснили, про що йдеться

Михайло Подоляк / © Associated Press

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Учора, 18 червня, Путін влаштував «розмовне шоу» спеціально для президента Трампа і провів пресконференцію в зручний для перегляду за океаном час. Він навʼязливо й нахабно повторив свої вимоги фактичної капітуляції України. Головна заява Путіна — зустріч із Трампом і Зеленським можлива лише за умови загальної згоди Заходу на капітуляцію України.

Про це написав радник Офіс президента України Михайло Подоляк.

Подоляк акцентував: вікно можливостей для домовленостей з РФ, яке Білий дім досі вважав відкритим, демонстративно зачинили з боку Кремля.

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«Путін ірраціонально вірить, що навіть після трьох із лишком років кривавої та масштабної війни зможе домогтися повної перемоги. Впевненості йому останнім часом додає активізація масових ракетно-дронових ударів по Україні, виключно по цивільних», — каже радник ОПУ.

Очевидно, продовжує він, що без суттєвого посилення української протиповітряної оборони сучасними західними системами, а також без збільшення ракетних можливостей України повернути росіян на переговорний трек буде дуже складно.

Нагадаємо, Путін вночі 19 червня поспілкувався з західними журналістами. Зокрема, диктатор заявив, що:

він “готовий зустрітися з Зеленським на завершальному етапі переговорів»;

«Я готовий зустрічатися з Зеленським, але не щоб не сидіти там і щось ділити нескінченно, а поставити крапку», — цинічно відзначив Путін.

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За його словами, «якщо перша особа України нелегітимна, то вся система влади там стає нелегітимною». Щобільше, Росії буцімто все одно, хто веде переговори з боку України, але «на завершальному етапі під документами має стояти підпис легітимної влади».

«Росія хоче завершити конфлікт на Україні якнайшвидше, краще — мирним шляхом», — видав Путін.

Він також підтвердив готовність РФ віддати Києву ще 3 тис. тіл українських військових, назвав це сумними цифрами.

Переговорні групи Росії та України домовляються про проведення нового раунду після 22 червня, повідомив Володимир Путін.

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«Якби Трамп отримав посаду раніше, то „конфлікту не сталося б“.

«Він говорив неодноразово, що якби був президентом, то цієї війни не було б. Я думаю, що і тут він правий», — зауважив Путін.