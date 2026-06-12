Путін воюватиме до одного моменту: дипломат розкрив єдину умову для початку перемовин

Володимир Путін / © Associated Press

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Диктатор Володимир Путін абсолютно не зацікавлений у конструктивних переговорах і продовжуватиме кровопролитну війну доти, доки не відчує безпосередньої особистої загрози.

Про це сказав український дипломат та політик Роман Безсмертний в інтерв’ю виданню «Телеграф».

Він зазначив, що очікувати на здоровий глузд з боку російського керівництва під час ймовірного діалогу не варто. Очільник Кремля шукатиме дипломатичних шляхів лише заради порятунку власної шкури.

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«Путін не піде на те, що багато хто називає конструктивним діалогом. Якщо ситуація складеться так, що лише переговори можуть його особисто врятувати, тоді він може піти на це», — заявив Безсмертний.

Дипломат переконаний, що до моменту, поки ніщо безпосередньо не загрожує життю російського диктатора, він продовжуватиме воювати. У Путіна просто немає іншого варіанту розвитку подій, оскільки мирний час стане руйнівним для його режиму.

Попри певні внутрішні дискусії серед російських еліт, жоден із наближених до диктатора посадовців не закликає зупинити агресію проти України. Усі суперечки зводяться виключно до методів ведення бойових дій.

«Не дивлячись на те, що навіть в його оточенні є люди з різними поглядами. Однак суть цих різних поглядів полягає тільки в тому, як вести війну, а не в тому, вести чи не вести», — уточнив дипломат.

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За словами Безсмертного, наближені до очільника Кремля особи чудово бачать реальний стан речей і розуміють, що Росія ледь-ледь здатна продовжувати цю війну. Попри колосальне навантаження на державу, вони свідомо підтримують бойові дії, оскільки це зміцнює їхню особисту владу та зводить до мінімуму можливість будь-яких народних протестів.

Чому Росія боїться миру

Політик також вказав на важливий внутрішній фактор, який змушує Кремль затягувати конфлікт. Мова йде про сотні тисяч озброєних росіян, які у разі припинення бойових дій можуть повернутися всередину країни та повернути зброю проти самої влади.

«Це нейтралізує майже 800 тисяч чоловіків, які знаходяться в умовах війни, бо невідомо, куди вони спрямують свої зусилля, якщо вони не будуть задіяні у війні», — зауважив Безсмертний.

Резюмуючи ситуацію, дипломат наголосив, що саме через ці внутрішні пастки та страхи Путін приречений на нескінченну війну. Жодні політичні домовленості чи заклики до міжнародного права не подіють на керівництво Росії. Наразі єдиним дієвим аргументом у протистоянні з агресором залишається сила.

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«Тільки сила може бути аргументом, який здатен розтрощити це дике творіння, яке собою являє Російська Федерація», — підсумував Безсмертний.

Переговори України та Росії — останні новини

Нагадаємо, російський олігарх Роман Абрамович таємно приїжджав до Володимира Зеленського, який нібито передав Путіну послання про мирні переговори. Як пише Financial Times із посиланням на власні джерела, в повідомленні йшлося про готовність лідера України зустрітися з російським диктатором на першому двосторонньому саміті.

Водночас Путін на своєму Петербурзькому економічному форумі (ПМЕФ) розповів, що наприкінці травня йому зателефонував «один із представників російських бізнес-кіл» і повідомив, що його запросили до Києва. За його словами, ця зустріч відбулася 21 травня.

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