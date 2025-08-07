ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1909
Час на прочитання
1 хв

Путін вперше прокоментував можливу зустріч із Зеленським

Путін каже, мовляв, загалом “не має нічого проти” зустрічі з Зеленським. Втім, назвав одне “але”.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Диктатор-президент Росії Володимир Путін вперше особисто заявив про можливість його зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це заявив “фюрер” сказав на зустрічі з президентом ОАЕ Шейхом Мохаммедом бін Заєд Аль Нахаяном.

З його слів, нібито “не має нічого проти” проведення зустрічі з Зеленським. Втім, каже диктатор, для таких переговорів “необхідні умови”. Однак, які саме, він не уточнив.

“Загалом я нічого не маю проти. Це можливо. Але для цього потрібні бути створені певні умови. Втім, для створення таких умови поки далеко”, - цинічно заявив російський диктатор.

Нагадаємо, Путін назвав Об’єднані Арабські Емірати одним із ймовірних місць для його зустрічі з американським президентом. Зауважимо, раніше його помічник Юрій Ушаков заявляв, що місце зустрічі Трампа з Путіним уже узгоджене. Втім, нічого конкретного він не сказав.

Розмови про зустріч пожвавилися після того, як спецпредставник Трампа Стів Віткофф повернувся з Росії, де перебував з візитом 6 серпня. Зокрема, очільник Білого дому похвалився "прогресом" та назвав зустріч свого посланця з Путіним “дуже продуктивною”. 

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie