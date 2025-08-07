- Дата публікації
Категорія
Політика
Путін вперше прокоментував можливу зустріч із Зеленським
Путін каже, мовляв, загалом “не має нічого проти” зустрічі з Зеленським. Втім, назвав одне “але”.
Диктатор-президент Росії Володимир Путін вперше особисто заявив про можливість його зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.
Про це заявив “фюрер” сказав на зустрічі з президентом ОАЕ Шейхом Мохаммедом бін Заєд Аль Нахаяном.
З його слів, нібито “не має нічого проти” проведення зустрічі з Зеленським. Втім, каже диктатор, для таких переговорів “необхідні умови”. Однак, які саме, він не уточнив.
“Загалом я нічого не маю проти. Це можливо. Але для цього потрібні бути створені певні умови. Втім, для створення таких умови поки далеко”, - цинічно заявив російський диктатор.
Нагадаємо, Путін назвав Об’єднані Арабські Емірати одним із ймовірних місць для його зустрічі з американським президентом. Зауважимо, раніше його помічник Юрій Ушаков заявляв, що місце зустрічі Трампа з Путіним уже узгоджене. Втім, нічого конкретного він не сказав.
Розмови про зустріч пожвавилися після того, як спецпредставник Трампа Стів Віткофф повернувся з Росії, де перебував з візитом 6 серпня. Зокрема, очільник Білого дому похвалився "прогресом" та назвав зустріч свого посланця з Путіним “дуже продуктивною”.