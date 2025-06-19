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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Путін вперше розповів про свою онучку: вона вільно спілкується китайською

Путін похвалився, що його онука вільно розмовляє китайською завдяки репетиторці з Пекіна.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін розповів про свою онучку, яка вільно спілкується китайською.

Про це він сказав на зустрічі із керівниками провідних інформаційних агентств світу.

“Ви знаєте, коли я говорив про те, що деякі мої близькі люди, рідні, вивчають китайську мову, я згадав про свою внучку, у якої вихователька з Пекіна, і вона з нею вільно розмовляє китайською мовою. Вільно. Але дочка моя ще на початку 2000-х років до всіх цих значних і відомих подій почала ініціативно вивчати китайську мову просто тому, що їй так і хотілося, взяла викладача і вивчила”, — зауважив він.

Про те, хто такі дочки "фюрера" Путіна і що про них відомо, ми вже писали.

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