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Путін вперше розповів про свою онучку: вона вільно спілкується китайською
Путін похвалився, що його онука вільно розмовляє китайською завдяки репетиторці з Пекіна.
Російський диктатор Володимир Путін розповів про свою онучку, яка вільно спілкується китайською.
Про це він сказав на зустрічі із керівниками провідних інформаційних агентств світу.
“Ви знаєте, коли я говорив про те, що деякі мої близькі люди, рідні, вивчають китайську мову, я згадав про свою внучку, у якої вихователька з Пекіна, і вона з нею вільно розмовляє китайською мовою. Вільно. Але дочка моя ще на початку 2000-х років до всіх цих значних і відомих подій почала ініціативно вивчати китайську мову просто тому, що їй так і хотілося, взяла викладача і вивчила”, — зауважив він.
Про те, хто такі дочки "фюрера" Путіна і що про них відомо, ми вже писали.