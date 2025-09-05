Путін вразив цинічною обіцянкою про мир з Україною

Володимир Путін. / © Associated Press

Диктатор РФ Володимир Путін нахабно заявляє, мовляв, потреби у розміщенні західних військ в Україні після війни не буде.

Про це “фюрер” сказав під час Східного економічного форуму, що відбувається у Владивостоці.

Путін навіть вигадав пояснення, чому, з його слів, миротворці не потрібні. Так, цинічно бреше “фюрер” Москва “поважатиме” гарантії безпеки і навіть більше - “дотримуватиметься мирних домовленостей”.

“РФ у повному обсязі дотримуватиметься мирних домовленостей щодо України, коли їх буде досягнуто”, - заявив Путін.

Також диктатор РФ наголосив, мовляв, Гарантії безпеки “повинні бути і для Росії, і для України”.

Нагадаємо, під час того ж виступу у Владивостоці “фюрер” Кремля заявив, що нібито домовитися про мир з президентом України Володимиром Зеленським неможливо. Однак диктатор не відкидає можливість зустрічі та кличе українського лідера до Москви і навіть запевнив, що “Росія дає стовідсоткову гарантію безпеки” йому.

Говорячи про гарантії безпеки, Путін пригрозив іноземним миротворцям в Україні. Якщо війська НАТО з’являться в Україні, то “будуть законними цілями для армії РФ”.

