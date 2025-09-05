ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
258
Час на прочитання
1 хв

Путін вразив цинічною обіцянкою про мир з Україною

Диктатор РФ вигадав причину, чому іноземні війська не потрібні для миру в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Диктатор РФ Володимир Путін нахабно заявляє, мовляв, потреби у розміщенні західних військ в Україні після війни не буде.

Про це “фюрер” сказав під час Східного економічного форуму, що відбувається у Владивостоці.

Путін навіть вигадав пояснення, чому, з його слів, миротворці не потрібні. Так, цинічно бреше “фюрер” Москва “поважатиме” гарантії безпеки і навіть більше - “дотримуватиметься мирних домовленостей”.

“РФ у повному обсязі дотримуватиметься мирних домовленостей щодо України, коли їх буде досягнуто”, - заявив Путін.

Також диктатор РФ наголосив, мовляв, Гарантії безпеки “повинні бути і для Росії, і для України”.

Нагадаємо, під час того ж виступу у Владивостоці “фюрер” Кремля заявив, що нібито домовитися про мир з президентом України Володимиром Зеленським неможливо. Однак диктатор не відкидає можливість зустрічі та кличе українського лідера до Москви і навіть запевнив, що “Росія дає стовідсоткову гарантію безпеки” йому.

Говорячи про гарантії безпеки, Путін пригрозив іноземним миротворцям в Україні. Якщо війська НАТО з’являться в Україні, то “будуть законними цілями для армії РФ”.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
258
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie