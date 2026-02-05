Путін все ще мріє про неможливе: Сікорський розкрив вимоги Кремля

Сікорський / © Associated Press

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що диктатор РФ Володимир Путін вимагає навіть ті територіїї, які не може завоювати. Росія наразі витратила на війну трильйон доларів та втратила понад мільйон солдат.

Про це повідомляє Clash Report.

За словами Сікорського, Польща щиро вірить погрозам, які лунають від Росії.

«Росія вела війну, окупувала стерла нас з карти світу понад століття. Коли вони нам погрожують, ми їм віримо. Вони вже витратили більше часу, ніж Радянський Союз боровся з нацистами, намагаючись завоювати Україну», — наголосив Сікорський.

За оцінками європейців, росіяни вже зазнали альтернативних витрат у трильйон доларів. Щобільше, РФ вже втратила понад мільйон загиблих і поранених солдатів.

«Президент Путін, здається, вимагає навіть території, які він не може завоювати», — наголосив він

Голова польського МЗС також прокоментував фінансування війни та витрати на неї з боку Путіна.

«Європа зараз повністю фінансує війну. Ми витратили приблизно 200 мільярдів євро. Успіх прийде лише тоді, коли Путін перерахує, чи може він досягти своїх цілей за прийнятну ціну», — заврешив він.

Як зазначалося, Росія висунула нову умову для мирних переговорів щодо війни в Україні. Москва вимагає, щоб у потенційному мирному договорі регіон Донбасу був міжнародно визнаний як російська територія.

Раніше Сікорський різко прокоментував удари РФ по Україні, назвавши навмисні атаки на цивільну інфраструктуру воєнними злочинами. Він підкреслив, що мешканці України залежать від теплоцентралей та електроенергії, і коли ці послуги перериваються, житло стає непридатним для життя. Через це спостерігається масовий відтік людей з великих міст, зокрема зі столиці Києва

Крім того, польський дипломат попередив про ризики майбутніх загострень: поточні дії Кремля можуть спровокувати повторну агресію.

«Якщо Україна не опиниться в межах захищених кордонів в результаті угоди, ми посіємо зерна наступної війни», — заявив очільник польського МЗС.