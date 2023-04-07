Путін втрачає контроль і гауляйтери йому не вірять: експерт назвав показові моменти зустрічі

Експерт зауважив, що очільник Кремля не називає захоплені території України "російськими суб'єктами", тобто "не звикає, не привчає себе до цього".

Президент Росії Володимир Путін зібрав у Москві гауляйтерів тимчасово окупованих території України, щоб продемонструвати, що все в нього йде за планом, однак самі ж гауляйтери в це не вірять.

Таку оцінку політтехнолог Борис Тизенгаузен висловив "24 каналу".

"Є кілька моментів, чому він (Путін – ред.) їх збирав. Насамперед, він намагався продемонструвати, що не збирається кидати ці території. При тому він називає їх "ЛНР", "ДНР". Тобто він не називає їх якимсь новими "російськими суб'єктами". Це теж, до речі, показово: не звикає, не привчає себе до цього", – зауважив експерт.

Він також звернув увагу на регулярні ліквідації різних колаборантів на окупованих територіях України та в самій РФ. Політтехнолог наголосив – "вони показують, що якось все виходить з-під контролю".

"Я думаю, що Путін таким чином намагався показати – але не дуже в нього вийшло, – що він все досі контролює. Він же зробив це одним із акцентів: що треба от якось із партизанами боротися. Тому намагався показати, що все під контролем, розповісти, що території ці назавжди в Росії. Але судячи з обличь, навіть ті, хто зібралися, не сильно в це вірять. Тому нехай (Путін – ред.) збирає. Не знаю, чим йому це допоможе", – розповів Тизенгаузен.

Нагадаємо, Путін 6 квітня зустрівся у Москві з гауляйтерами Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Зокрема, диктатор роздав своїм ставленикам на тимчасово захоплених територіях України завдання якнайшвидше інтегрувати ці землі "до єдиного правового простору РФ". Очільник Кремля також розпорядився завершити до червня створення на цих територіях підрозділів правоохоронних органів і спецслужб РФ задля "боротьби з криміналом".

Зокрема, на зустрічі з гауляйтером Запорізької області Євгеном Балицьким Путін озвучив свої плани на захоплених у регіоні територіях. Це на тлі того, що український контрнаступ – не за горами, і невдовзі окупантам доведеться звідти тікати.

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