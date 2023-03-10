"Путін втрачає контроль": Піонтковський вказав на його стратегію щодо війни та влади

Мафіозні групи в РФ розуміють, що війна проти України стратегічно програна і готуються до переходу у громадянську війну всередині своєї країни.

Президентові РФ Володимирові Путіну потрібна затяжна війна без перемоги чи поразки, адже це дозволить йому утримати свою владу. Зараз він втрачає контроль над тим, "що відбувається в нього під носом".

Таку думку російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський висловив у ефірі телеканалу "Freedom".

За його оцінками, попри великі втрати, Путіну наразі не вигідно відкрито оголосити війну Україні та поставити економіку РФ на воєнні рейки.

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"Судячи з його послання Федеральним зборам, він зацікавлений якраз у протилежному. Адже звернення його було спрямоване на руїнізацію війни. Його жахлива фраза стосовно того, що Росія підвищує материнський капітал, а також вирішили всім учасникам "СВО" раз на пів року надавати двотижневу відпустку, вказують на те, що у його уявленні буде буденна війна, яка буде тягнутися кілька років. Така війна може врятувати владу Путіна, бо в ній не буде ані перемоги, ані поразки. А Путін може залишитися при владі", – пояснив Піонтковський.

Він зазначив, що рутинізація війни – нове ідеологічне завдання Путіна. Тому він уникає явного оголошення мобілізації.

"Ми бачимо відчайдушні спроби так званих посередників змусити Україну погодитися на припинення вогню, на поступ якоюсь частиною своїх територій. Путін зрозумів, що заявлена ним війна на знищення українського суспільства програна і власне зараз він бореться в новій війні – за власне життя. Йому треба уникнути прямої поразки. Путін молить Україну і Захід дати йому можливість почесної нічиєї, аби він міг подати її своєму глибинному народу як своє досягнення і причину для того, щоб залишатися при владі", – переконаний опозиціонер.

Він вказав, що однією зі сторін проблеми є те, що "Путін втрачає контроль над тим, що відбувається в нього під носом — вибухи, дрони, події в Брянській області". Іншою стороною є глибокий розрив збройних сил.

"Ми бачимо щоденно війну Пригожина з Генштабом. Конфлікт між генералітетом і штурмовиками – класична схема будь-якої фашистської системи", – зауважив Піонтковський.

Публіцист також розповів, що в ніч проти 11 січня до Путіна прийшли міністр оборони Сергій Шойгу і голова Генштабу Валерій Герасимов з вимогою припинити кампанію їхнього затравлювання з боку власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Вони також вимагали прибрати ставленика Пригожина – воєначальника Сергія Суровікіна і відновити повноваження Герасимова. Публіцист зазначив, що президент РФ пішов їм на зустріч.

"Це була його перша апаратна поразка за останні 23 роки. Але він не ліквідував можливості Пригожина. Два місяці ми спостерігаємо конфлікт, який в інформаційному полі тільки набирає різкість. Пригожин бореться за життя. Адже генерали ніколи йому не пробачать піврічної травлі. Міністерство оборони здійснює крок у відповідь – створює нову ПВК на фінансовій базі "Газпрому", де бойовикам пропонується не 200 тисяч рублів, як у Пригожина, а 400 тисяч", – описав ситуацію Піонтковський.

Він наголосив, що все це жодним чином не підвищує боєздатність російської армії, а просто перетворює її накомбінацію мафіозних груп.

"На сьогодні вже існує 27 ПВК. Вони не потрібні для війни з Україною. Я думаю, що ці мафіозні групи розуміють, що війна стратегічно програна і готуються переходити з імперіалістичної війни в громадянську", – резюмував опозиціонер.

Нагадаємо, за оцінками розвідки США, Путін міг помилитися у своїй оцінці можливостей України, тому російські війська стикаються і продовжать стикатися з низкою проблем на фронті. А мобілізація може призвести до підриву підтримки війни всередині Росії.

Напередодні директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що у війні "Путін обирає більш довгостроковий шлях. Він подвоїв ставки". Бернс також прогнозує, що наступні місяці війни будуть вирішальними, і окупантам не вдасться досягнути стратегічних проривів.

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