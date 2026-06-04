Ситуація виходить з-під контролю Путіна: військова машина РФ втрачає одну з надважливих артерій

Володимир Путін. / © Getty Images

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Останнім часом Україна посилює тиск на Крим, накриваючи ключову автомагістраль агресорки Росії шквалом дронів. Серед іншого ці дії призвели до сильного скорочення запасів палива на півострові, де на вже АЗС з’являються черги і втсановлюють ліміти на пальне.

Про це йдеться в аналізі Sky News.

Зазначається, що українські далекобійні удари майже щодня вражають нафтову інфраструктуру, тоді як західні санкції скоротили експорт сирої нафти від країни-агресорки. Так, Кремль опинився під тиском, який змушує його вжити заходів щодо стратегічно важливого півострова на тлі посилення внутрішнього напруження в Росії.

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Багато в чому це пов’язано з контролем України над вогневим контролем критично важливої ​​дороги Р-280 — так званої «магістралі Новоросія», яка з’єднує материкову частину Росії та Крим.

«Наразі ініціатива в цьому конкретному випадку належить Україні. Українські ЗМІ дуже оптимістично налаштовані, що це створить сприятливий ґрунт для можливих переговорів», — висловилася експертка кафедри оборонних досліджень Королівського коледжу Лондона Марина Мірон.

© Sky News

Минулого тижня одна українська бригада безпілотних систем заявила, що траса Р-280 була фактично заблокована після атак дронів. Зокрема, було знищено десятки російських вантажівок та заправних станцій. Масштаби втрат змусили російське командування та окупаційну владу обмежити рух важкої техніки так званою Новоросійською трасою.

Водноча президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні «майже не залишилося безпечних доріг для окупанта».

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Експертка наголошує, що, ймовірно цього не достатньо, щоб поставити під загрозу саму окупацію Криму. Втім, є одне «але», наголосила вона.

«Звичайно, для України важливо показати щось позитивне населенню України, а також українським прихильникам», — додала Марина Мірон.

Нагадаємо, Daily Express повідомляло, що Кремль втрачає одну з найважливіших артерій. Київ взяв під «вогневий контроль» великі ділянки ключового маршруту постачання Кремля — між окупованими Бердянськом, Мелітополем до Джанкоя в Криму.

Водночас NZZ пише про те, що українські дрони «відрізають» Крим. На лінії фронту певний застій, бо наразі жодна зі сторін не має перспективи прориву на Донеччині. Водночас Київ і Москва посилили кампанію повітряних ударів. Зокрема, ціллю російських ударів став Київ.

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