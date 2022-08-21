Путін втрачає владу: російський політолог спрогнозував посилення силовиків у РФ

Через війну Росії проти України Володимир Путін втрачає популярність та владу.

А тому російський диктатор зараз посилює вплив силового блоку, який за допомогою терору, може організувати Путіну перемогу на наступних виборах.

Про це в етері 24 каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов.

Галлямов зазначив, що свідченням того, що Путін почав "ділитись владою" зі силовиками є вирок російському депутату від КПРФ Рашкіну, якого звинуватили у незаконному полюванні.

Раніше у Кремлі ніколи не переслідували депутатів-комуністів. А цей вирок свідчить про те, що силовий блок у РФ отримав більше влади. Це свідчить про те, що Путін втрачає владу та більше не може самостійно керувати ситуацією у РФ.

"Якщо раніше він контролював Росію здебільшого завдяки політичному інструментарію, силовий інструментарій був вторинним. Простою мовою, він "достатньо чесно" вигравав свої вибори, то тепер є великий ризик, що наступні він програє", - сказав Галлямов.

За прогнозами політолога, тепер силовики ще більше контролюватимуть ситуацію в РФ.

Нагадаємо, британський полковник попереджає Україну про ймовірну зраду Заходу, яка дозволить Путіну виграти війну.

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