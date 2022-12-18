“Путін втратив адекватність”: Зеленський пояснив, чому не йде на переговори з президентом РФ

Український президент заявив, що складно домовитися про мир із людиною, яка сидить навпроти з ядерною зброєю.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що мирні переговори з російським лідером Володимиром Путіним неможливі, оскільки він втратив адекватність під тягарем своїх надзвичайних повноважень.

Про це український лідер заявив в інтерв'ю французьким каналам TF1 і LCI, яке в неділю, 18 грудня, опублікувала пресслужба Офісу президента.

Зеленський поділився своїм враженням щодо неадекватності президента РФ Путіна.

“Я не впевнений, що він [Путін] адекватно розуміє усе, що відбувається. І я не впевнений, що він у цілому готовий робити висновки з тієї трагедії, яку він завдав нам, світу і своєму суспільству. Немає зворотності в цих діях", - зауважив він.

На думку українського президента, Путін не має рис світового лідера, він лише "звичайна людина з незвичайними повноваженнями".

"Ці повноваження його змінили і він втратив адекватність. Тому що треба бути дуже сильною людиною з достатнім внутрішнім розвитком і з широким світоглядом для того, щоб витримати ту владу, яку йому історично дали. Я вважаю, що він її не витримав і перетворився на авторитарну людину", – заявив Зеленський.

За його словами, вести переговори з Путіним тепер неможливо.

“Він не є суб'єктом діалогу. Ви розумієте, дуже складно, коли ти сидиш голіруч, а навпроти тебе сидить людина, уявіть собі, у якої просто кулемет або ядерна зброя. Вона прийшла на зустріч із ядерною зброєю. У руках фізично або в голові – не має значення. Вона прийшла не для того, щоб говорити про мир. Ця людина говорить про мир, який вона бачить. Але ми бачимо різний мир. У нас різна ментальність. Зовсім", – наголосив український президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вийти на ринг з російським лідером Володимиром Путіним як справжній чоловік.

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