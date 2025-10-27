ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
259
Час на прочитання
2 хв

Путін втратив довіру Трампа — Портников про нову фазу російсько-американських відносин

Після запровадження нових санкцій США Володимир Путін опинився у складному становищі, втрачаючи довіру Дональда Трампа.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Володимир Путін і Дональд Трамп

Володимир Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін опинився у складному становищі після того, як президент США Дональд Трамп запровадив перші масштабні санкції проти Росії від початку свого нового терміну.

Про це заявив журналіст і політолог Віталій Портников.

Санкції, спрямовані проти "Роснефті" та "Лукойлу", свідчать, що Трамп переходить від слів до дій і більше не вірить у дипломатичні маневри Кремля.

“Путін ображений не лише на Трампа, а й на себе — що не вдалося ще трохи “поводити американського президента за ніс”, зберігаючи у того ілюзії про готовність Кремля до миру”, — зазначив Портников.

За його словами, спроби російського “посередника” Кирила Дмитрієва переконати Вашингтон у можливості мирного врегулювання вже не мають успіху — Трампу тепер потрібні не обіцянки, а конкретні дії, зокрема припинення вогню та зменшення рівня агресії.

Портников наголошує, що Путін втратив “словесну довіру” Трампа і тепер опинився у пастці власної ескалаційної стратегії.

“Путін переконаний, що може виснажувати Україну роками. Але чим довше триває війна, тим більше втрачає й Росія — військово, економічно і політично”, — пише журналіст.

На думку Портникова, навіть якщо Кремль спробує шантажувати Захід ядерною зброєю або розширити фронт війни, це лише посилить санкційний тиск і підтримку України.

Водночас, за його оцінкою, пауза у війні могла б дати Кремлю виграш у часі, але Путін діє нераціонально, коли йдеться про Україну, і щоразу робить вибір на користь ескалації.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп не виключив нових санкції США проти Росії, заінтригувавши заявою.

Дата публікації
Кількість переглядів
259
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie