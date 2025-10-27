Путін втратив довіру Трампа — Портников про нову фазу російсько-американських відносин

Володимир Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Росії Володимир Путін опинився у складному становищі після того, як президент США Дональд Трамп запровадив перші масштабні санкції проти Росії від початку свого нового терміну.

Про це заявив журналіст і політолог Віталій Портников.

Санкції, спрямовані проти "Роснефті" та "Лукойлу", свідчать, що Трамп переходить від слів до дій і більше не вірить у дипломатичні маневри Кремля.

Реклама

“Путін ображений не лише на Трампа, а й на себе — що не вдалося ще трохи “поводити американського президента за ніс”, зберігаючи у того ілюзії про готовність Кремля до миру”, — зазначив Портников.

За його словами, спроби російського “посередника” Кирила Дмитрієва переконати Вашингтон у можливості мирного врегулювання вже не мають успіху — Трампу тепер потрібні не обіцянки, а конкретні дії, зокрема припинення вогню та зменшення рівня агресії.

Портников наголошує, що Путін втратив “словесну довіру” Трампа і тепер опинився у пастці власної ескалаційної стратегії.

“Путін переконаний, що може виснажувати Україну роками. Але чим довше триває війна, тим більше втрачає й Росія — військово, економічно і політично”, — пише журналіст.

Реклама

На думку Портникова, навіть якщо Кремль спробує шантажувати Захід ядерною зброєю або розширити фронт війни, це лише посилить санкційний тиск і підтримку України.

Водночас, за його оцінкою, пауза у війні могла б дати Кремлю виграш у часі, але Путін діє нераціонально, коли йдеться про Україну, і щоразу робить вибір на користь ескалації.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп не виключив нових санкції США проти Росії, заінтригувавши заявою.