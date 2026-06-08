Путін / © Associated Press

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Відмова диктатора Путіна від пропозиції прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським може дорого коштувати Росії.

Про це йдеться в матеріалі The Telegraph, автори якого проаналізували останні політичні заяви та розвиток подій навколо можливих мирних перемовин.

Водночас успіхи ЗСУ та проблеми РФ лише посилюють тиск на Кремль.

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Особливу увагу видання звернуло на позицію міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який переконаний, що Москва втратила шанс завершити війну на прийнятних для себе умовах.

«Відмовившись від пропозиції президента Зеленського про прямі мирні переговори, Путін втратив свій шанс вийти зі своєї провальної війни. Для Росії все буде тільки гірше. Втрати на полі бою продовжуть зростати. Поразки ставатимуть дедалі принизливішими», — написав Сибіга у соціальних мережах після того, як Путін відкинув пропозицію про прямі переговори.

Як зазначає The Telegraph, союзники України в Європі загалом поділяють оцінку української сторони щодо того, що так зване «вікно можливостей» для дипломатичного врегулювання може поступово закриватися.

На думку європейських партнерів Києва, на це впливають як невдачі російської армії на полі бою, так і дедалі відчутніші проблеми в економіці РФ.

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Автори публікації також звертають увагу на те, що Україна намагається змінити конфігурацію міжнародного посередництва у переговорах з Росією. Зокрема, Київ прагне активніше залучити до цього процесу європейські держави.

У матеріалі наголошується, що такий підхід пов’язаний із тим, що США нині зосереджені на власних зовнішньополітичних викликах, що може обмежувати їхню роль у переговорному процесі між Україною та РФ.

Раніше повідомлялося, що у Росії посилюється суспільна втома від війни проти України, а офіційна пропаганда дедалі частіше втрачає довіру громадян.

Ми раніше інформували, що відмова диктатора Путіна від особистих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським обернулася для Кремля новим репутаційним ударом.

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