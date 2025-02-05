Путін втягне Білорусь у війну: Зеленський розповів, як і коли він це зробить

Російський президент Володимир Путін розмістить війська у Білорусі, щоб втягнути сусідню країну у війну та загрожувати країнам НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі у Києві.

“Я попереджаю про це абсолютно відкрито, відверто — я розумію, що буде. Ви побачите — він [Путін] буде провокувати інші країни. Може бути Польща наступною або балтійські країни. І це не просто якась чергова риторика. Ви побачите навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території Білорусі", — сказав український президент.

Також читайте Європа готується до сценарію війни з Росією – NBC News

За його словами, європейці та американці будуть вважати, що Путін таким чином залякує країни НАТО, але насправді він буде робити все, щоб втягнути Білорусь у війну.

“Він [Путін] буде думати, як їх провокувати. Я не знаю, чи буде вторгнення, але у будь-якому разі він таким чином затягне Білорусь у війну. Хоча, на мою думку, після того, як вони атакували Україну ракетами, вони вже були в цій війні, але їхні люди — ні, і їхнє військо — ні поки що, але Путін цього дуже хоче", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що Україна має отримати ядерну зброю і достатню кількість ракет, щоб зупинити Росію, якщо процес вступу України до НАТО затягується.

Читайте також: