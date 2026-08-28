Путін вважає, що США ослаблені війною з Іраном і готовий на провокації - WP

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Перед візитом директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви американська розвідка отримала дані, згідно з якими Володимир Путін вважає США ослабленими війною з Іраном і бачить у цьому можливість активізувати дії проти американських інтересів та союзників у Європі.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела, які знайомі з даними американської розвідки.

Реклама

Секретна оцінка позиції Кремля була підготовлена напередодні таємної поїздки директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви цього тижня. За даними WP, керівник ЦРУ застеріг Москву від посилення війни проти України, стверджуючи, що такий крок матиме зворотний ефект.

Реклама

Розвідувальні дані, які свідчать про те, що Кремль вважає США ослабленими війною в Ірані, з’явилися після повідомлень про зниження боєготовності військ США та дефіцит боєприпасів, вказує WP. За оцінками ЗМІ, США значно вичерпали запаси Patriot та інших систем ППО, наступальної зброї, такої як крилаті ракети Tomahawk та ATACMS, а також безпілотників Reaper. Водночас Білий дім та Пентагон заперечують наявність серйозної нестачі боєприпасів.

Візит директора ЦРУ до Москви — що відомо

25 серпня стало відомо, що до Москви таємно прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Директор ЦРУ попередив російських чиновників, що значна ескалація війни в Україні з боку Москви підштовхне Трампа на бік Володимира Зеленського, розповів співрозмовник WP.

За даними WSJ, Реткліфф також підтвердив російській стороні відданість США статті 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону.

Реклама

Поїздка Реткліффа була настільки засекреченою, що про неї заздалегідь не знали деякі високопосадовці Білого дому, пише WSJ. За даними видання, Трамп відправив директора ЦРУ до Москви після того, як попередні переговори з Кремлем за участю інших американських представників не змогли призвести до припинення війни в Україні.

У Москві Реткліфф зустрічався з директором СЗР ​​Сергієм Наришкіним, який згодом підтвердив переговори. За даними The New York Times, глава ЦРУ також зустрічався з директором ФСБ Олександром Бортниковим і передав йому невтішну американську оцінку воєнного та економічного стану Росії. Реткліфф закликав Москву укласти угоду щодо України.

Новини партнерів