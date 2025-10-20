Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін не планує завершувати війну проти України, оскільки вважає її не просто геополітичним конфліктом, а частиною своєї «історичної місії».

Про це пише The Financial Times.

Видання вважає, що диктатор переконаний у своїй перевазі на полі бою, тому не вбачає потреби у поступках навіть попри зростаючий тиск на російську економіку.

«Для нього це не питання грошей. Це питання спадщини. Путін переконаний, що може виграти цю війну. Для нього це ідеологічна боротьба», — заявив один із високопоставлених європейських чиновників FT.

Джерела видання кажуть, що Путін хоче закарбувати себе в історії як «найвизначнішого лідера РФ після Петра І».

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Путін у відеозверненні оголосив про «спеціальну військову операцію» щодо «захисту» Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.

Після цього диктатор намагався виправдати напад на Україну, робив цинічні заяви про «братерський народ», зокрема.

Він також казав, що Росія у питанні «української кризи» нібито дотримується підходу, що «жодна країна не може забезпечити свою безпеку за рахунок іншої».