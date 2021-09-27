Путін вважає прихід НАТО в Україну перетином "червоних ліній" РФ, в МЗС різко відповіли

Путін вважає прихід НАТО в Україну перетином "червоних ліній" РФ, в МЗС різко відповіли

За словами Кулеби, "червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ.

Розширення інфраструктури НАТО на території України означатиме для Москви перетин "червоних ліній".

Про це сказав журналістам 27 вересня речник російського президента Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

За його словами, президент Росії Володимир Путін неодноразово обговорював це з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

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Відповідаючи на запитання про конкретні заходи в Росії та Білорусі, Пєсков зазначив, що це будуть "дії щодо підтримання безпеки двох держав". Путін заявив, що це "за межею червоних ліній", про які він неодноразово говорив, підкреслив спікер Кремля.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів президенту Росії Володимиру Путіну. За його словами, "червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ.

"З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи", - написав Кулеба на сторінці у Twitter.

Нагадаємо:

Олександр Лукашенко розкритикував намір України вступити до НАТО. На його думку, таким чином для Білорусі нібито відкривається новий фронт.

На його думку, таким чином для Білорусі нібито відкривається новий фронт. У МЗС наголосили, що Україна ніколи не втручалася і не втручатиметься у справи Білорусі і не створюватиме жодних загроз для безпеки білоруського народу.

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